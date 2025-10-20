Weiler bleibt das Maß der Dinge – Südwest überrascht in Pesch

– Foto: Michael Schmidt

Der achte Spieltag der Kölner Kreisliga A brachte keine Verschiebung an der Spitze, dafür aber klare Ergebnisse und einige Überraschungen. Weiler Volkhoven bleibt ungeschlagen, Südwest Köln II setzt ein Ausrufezeichen, während Blau-Weiß II seine Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Weiler Volkhoven besiegt Casa España – Geertschuis und Strehlau treffen doppelt Der Spitzenreiter SC Köln Weiler Volkhoven (1.) bleibt auch nach dem 8. Spieltag ungeschlagen. Gegen Casa de España (12.) setzte sich die Mannschaft von Trainer Sven Karis mit 4:2 durch. Sein Team setzte die Vorgaben um: Dominik Strehlau und Marius Geertschuis sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Hubert Madau das dritte Tor nachlegte. Casa de España, kam durch Ahmed Abu Affan und ein Eigentor von Söntgen zwar heran, blieb aber ohne Punkt. Weiler führt die Tabelle nun mit 22 Zählern souverän an.

SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 4:2

SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou (68. Oussama Chakib), Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Hubert Madau (68. Christian Peter Boden), Dominik Knauer (87. Juan Manuel Balestrini Alcubilla), Simon Geertschuis, Niko Kuhn, Josch Schuck (68. Kristoph Smolarek), Dominik Strehlau (80. Phillip Blaszkiewicz)

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Ahmed Abu Affan

Tore: 1:0 Dominik Strehlau (11.), 2:0 Marius Geertschuis (55. Foulelfmeter), 3:0 Hubert Madau (59.), 3:1 Ahmed Abu Affan (64.), 4:1 Marius Geertschuis (75.), 4:2 Richy Söntgen (85. Eigentor)

Südwest II mit deutlichem Auswärtssieg Ein stark aufspielender DJK Südwest Köln II (4.) gewann beim FC Pesch II (6.) deutlich mit 3:0. Felix Tolksdorf sorgte mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause für die Vorentscheidung, David Leon Müller erhöhte kurz nach Wiederanpfiff. Pesch verlor danach völlig die Linie, kassierte drei Platzverweise und erlebte einen gebrauchten Nachmittag. Südwest feierte den fünften Sieg der Saison und bleibt damit im Verfolgerfeld.

FC Pesch II – DJK Südwest Köln II 0:3

FC Pesch II: Raphael Thoma, Subutay Memiser, Jan-Eric Hornberg (77. Cem Yilmaz), Carlo Meren, Tobias Wild, Mika Gerlach, Simon Von der Linden (84. Saifeddine Boufares), Younes Barka (87. Yassim Saibou), Denis Orbach, Gianluca Epifani (74. Christian Schmitz), Marcos Alexandre Dos Santos Filho (67. Simon Raphael Steinkrüger)

DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig, Frederik Michalski (68. Melvin Helminger), Benedikt Walgenbach, Nic Best, Nils Rauschert, Severin Meyer, Jonas Hülzer, Paul Wegener (64. Emre Tarman), David Leon Müller (75. Julius Gräfe), Felix Tolksdorf (86. Benjamin Magoley)

Tore: 0:1 Felix Tolksdorf (37.), 0:2 Felix Tolksdorf (39.), 0:3 David Leon Müller (50.)

Gelb-Rot: Mika Gerlach (69./FC Pesch II/Foulspiel)

Gelb-Rot: Denis Orbach (78./FC Pesch II/Meckern)

Rot: Saifeddine Boufares (86./FC Pesch II/Notbremse) West Köln holt den ersten Saisonsieg Der Tabellenletzte SC West Köln (16.) feierte mit dem 3:1 bei Aufsteiger TuS Roland Bürrig (10.) den ersten Sieg der Saison. Nach schwachem Start und frühem Rückstand drehte West die Partie mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Bürrig ließ vor allem in der Defensive die nötige Konsequenz vermissen. Für West war es ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf.