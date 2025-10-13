Weiler bleibt an der Spitze – West Köln zerfällt nach Traumstart

Der siebte Spieltag der Kölner Kreisliga A bot erneut reichlich Tore und Wendungen. Während Spitzenreiter Weiler Volkhoven seine Vormachtstellung eindrucksvoll bestätigte, überraschte Casa de Espana den Favoriten aus Pesch. Besonders dramatisch verlief das Spiel in West Köln – ein sinnbildlicher Nachmittag für das Schlusslicht.
Weiler Volkhoven lässt Blau-Weiß keine Chance
Der souveräne Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven (1.) gewann das Topspiel gegen den Aufsteiger SC Blau-Weiß 06 Köln II (8.) mit 3:0 und bleibt nach sieben Spielen ungeschlagen. Dominik Strehlau brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (33., 56.) auf Kurs, Patrick Ince (50.) sorgte für die Entscheidung.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – SC Blau-Weiß 06 Köln II 3:0
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Dominik Knauer (87. Juan Manuel Balestrini Alcubilla), Simon Geertschuis (80. Leon Kramer), Patrick Ince (87. Hubert Madau), Niko Kuhn, Josch Schuck (66. Joey Söntgen), Dominik Strehlau (80. Christian Peter Boden)
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Felix Ludger Esser, Jeremy Kuck, Emil Gebelhoff, Nils Bornmann, Nys Erichsen (62. Mika Weber), Maximilian Schlinkert, Jonas Behrenbruch (75. Matthias Golla), Quentin Herbst (62. René Ulbrych), Steffen Cramer (55. Sebastian Häder), Martin Fritz Breil, Niklas Hauck (55. Christian Becker)
Tore: 1:0 Dominik Strehlau (33.), 2:0 Patrick Ince (50.), 3:0 Dominik Strehlau (56.)
Casa de Espana überrascht den Favoriten Pesch
Der Ideal Club de Futbol Casa de Espana (10.) sorgte mit einem 4:2-Erfolg über den Tabellenzweiten FC Pesch II (2.) für die Überraschung des Spieltages. Früh trafen Wenzel (25.) und Schulze (30., 59.) zur komfortablen Führung, ehe Koch (67.) auf 4:0 stellte. Erst spät kamen die Gäste zu Ergebniskosmetik.
Für Pesch war es ein Rückschlag im Aufstiegsrennen, während Casa de Espana mit nun neun Punkten den Anschluss ans Mittelfeld hält.
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – FC Pesch II 4:2
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Sander Wenzel, Robert Schneider, Mattis Ben Voß, Theo Maiworm, Alessandro Tallarico Alves, Finn Lennartz, Luca Öztekin (76. Moritz Breucker), Justin Koch, Tillmann Tröster (88. Jakob Lothspeich), Jona Schulze (67. Pietro Schiavo), Mathis Büchter
FC Pesch II: Raphael Thoma, Jan-Eric Hornberg, Carlo Meren (69. Christian Schmitz), Cem Yilmaz (61. Subutay Memiser), Tobias Wild, Mika Gerlach, Simon Von der Linden, Simon Raphael Steinkrüger (62. Saifeddine Boufares), Denis Orbach (69. Gabriele Mario Buonvolore), Gianluca Epifani (55. Younes Barka), Mohammed Yassin Lectibi
Tore: 1:0 Sander Wenzel (25.), 2:0 Jona Schulze (30.), 3:0 Jona Schulze (59.), 4:0 Justin Koch (67.), 4:1 Tobias Wild (80.), 4:2 Mohammed Yassin Lectibi (90.)
Bürrig überrascht Borussia Kalk
Der TuS Roland Bürrig (9.) feierte beim SC Borussia Köln-Kalk (3.) einen 3:1-Auswärtssieg und fügte den favorisierten Hausherren eine schmerzhafte Niederlage zu. Serkan Özkan traf doppelt (33., 55.), während Fedorov (89.) spät den Endstand besorgte. Kalks Keeper Beytullah Akduman sah nach einem Platzverweis in der 57. Minute Rot – ein Bruch im Spiel der Borussen. Bürrig klettert mit nun zehn Punkten ins sichere Mittelfeld.
SC Borussia Köln-Kalk 05 – TuS 1887 Roland Bürrig 1:3
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah (60. Mouhaymen Rachdi), Jimmy Mbiyavanga, Burak Akduman (69. Yaya Issa Kone), Christian Mohr, Kennedy Loritz, Valerio Fariello-D´Annucci, Dogukan Tasli, Adriano Langheinrich (58. Maximilian Lorenz), Cemal Kaldirim, Rayen Hakimi
TuS 1887 Roland Bürrig: Lukas Jeremias Rivera Möller, Henrik Weiss (66. Mario Schwarz), Patrick Paffrath, Yehor Ishchuk, Sven Zivoder (80. Alexander Fedorov), Tobias Horch (34. Tim Holtorff), Marc Brünker, Tom Louis Stier, Markus Kedeinis (59. Philipp Bigus), Alexandru-Nicolae Baias-Kovacs, Serkan Özkan (63. Jan-Niklas Bartels)
Tore: 0:1 Serkan Özkan (33.), 1:1 Christian Mohr (54.), 1:2 Serkan Özkan (55.), 1:3 Alexander Fedorov (89.)
Rot: Beytullah Akduman (57./SC Borussia Köln-Kalk 05/)
