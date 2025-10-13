Weiler bleibt an der Spitze – West Köln zerfällt nach Traumstart

– Foto: Michael Schmidt

Der siebte Spieltag der Kölner Kreisliga A bot erneut reichlich Tore und Wendungen. Während Spitzenreiter Weiler Volkhoven seine Vormachtstellung eindrucksvoll bestätigte, überraschte Casa de Espana den Favoriten aus Pesch. Besonders dramatisch verlief das Spiel in West Köln – ein sinnbildlicher Nachmittag für das Schlusslicht.

Weiler Volkhoven lässt Blau-Weiß keine Chance Der souveräne Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven (1.) gewann das Topspiel gegen den Aufsteiger SC Blau-Weiß 06 Köln II (8.) mit 3:0 und bleibt nach sieben Spielen ungeschlagen. Dominik Strehlau brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (33., 56.) auf Kurs, Patrick Ince (50.) sorgte für die Entscheidung.

SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – SC Blau-Weiß 06 Köln II 3:0

SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Dominik Knauer (87. Juan Manuel Balestrini Alcubilla), Simon Geertschuis (80. Leon Kramer), Patrick Ince (87. Hubert Madau), Niko Kuhn, Josch Schuck (66. Joey Söntgen), Dominik Strehlau (80. Christian Peter Boden)

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Felix Ludger Esser, Jeremy Kuck, Emil Gebelhoff, Nils Bornmann, Nys Erichsen (62. Mika Weber), Maximilian Schlinkert, Jonas Behrenbruch (75. Matthias Golla), Quentin Herbst (62. René Ulbrych), Steffen Cramer (55. Sebastian Häder), Martin Fritz Breil, Niklas Hauck (55. Christian Becker)

Tore: 1:0 Dominik Strehlau (33.), 2:0 Patrick Ince (50.), 3:0 Dominik Strehlau (56.)

Casa de Espana überrascht den Favoriten Pesch Der Ideal Club de Futbol Casa de Espana (10.) sorgte mit einem 4:2-Erfolg über den Tabellenzweiten FC Pesch II (2.) für die Überraschung des Spieltages. Früh trafen Wenzel (25.) und Schulze (30., 59.) zur komfortablen Führung, ehe Koch (67.) auf 4:0 stellte. Erst spät kamen die Gäste zu Ergebniskosmetik. Für Pesch war es ein Rückschlag im Aufstiegsrennen, während Casa de Espana mit nun neun Punkten den Anschluss ans Mittelfeld hält.