Weiler bei unbequemem Casa, Verfolger im Gleichschritt gefordert Casa fordert den Primus, Poll vor emotionalem Derby. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der 23. Spieltag der Kreisliga A Köln verspricht richtungsweisende Duelle im Aufstiegs- und Abstiegskampf. Während Tabellenführer Weiler Volkhoven bei formstarkem Casa gefordert ist, stehen auch Verfolger Gremberg und Kalk unter Zugzwang. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams um dringend benötigte Punkte.

Volkhoven erwartet anspruchsvolle Aufgabe Tabellenführer Volkhoven reist als Favorit zum formstarken Mittelfeldteam Casa. Trainer Manuel Sanchez beschreibt die schwierige Lage: „Nach dem sehr wichtigen Sieg am letzten Wochenende erwarten wir am Sonntag mit dem Tabellenführer aus Volkhoven ein anderes Kaliber! Die Verletztenmisere und die Ausfälle bei uns scheinen irgendwie kein Ende zu nehmen! Das ist schon ein sehr krasser Zustand, den ich schon seit Jahren nicht mehr so erlebt habe. Trotzdem werden wir versuchen, eine gute Elf gegen den Tabellenführer aufzustellen.“

Sven Karis warnt gleichzeitig vor dem Gegner: „Casa zuhause ist immer ein unangenehmer Gegner, bei dem man selten genau weiß, was einen erwartet. Von ihrem grundsätzlichen Potenzial her schätze ich sie deutlich stärker ein, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Wenn sie einen guten Tag erwischen und personell aus dem Vollen schöpfen können, sind sie in der Lage, jeder Mannschaft in dieser Liga Probleme zu bereiten. Genau deshalb wissen wir, dass uns eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Wir müssen von Beginn an hellwach sein, unsere Inhalte konsequent auf den Platz bringen und bereit sein, in allen Spielphasen aktiv zu sein.“ Die Rollen sind klar verteilt, doch die Partie birgt erhebliches Überraschungspotenzial.

So., 19.04.2026, 13:15 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven 13:15 PUSH

Gremberg im Fokus – Blau-Weiß als Außenseiter Der Tabellenzweite SV Gremberg Humboldt 60/62 empfängt mit SC Blau-Weiß 06 Köln II den Tabellenneunten. Nach zuletzt stabilen Leistungen geht Gremberg favorisiert in die Partie, muss jedoch konzentriert bleiben. Blau-Weiß-Coach Daniel Hubert sieht seine Mannschaft bewusst in der Außenseiterrolle: „Mit Gremberg erwartet uns am Sonntag ein formstarker Gegner. Wir erwarten ein sehr intensives und qualitativ gutes Spiel gegen einen Gegner, gegen den du nicht unaufmerksam sein darfst und bei dem wir alles reinwerfen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Vom Hinspielergebnis dürfen und werden wir uns nicht blenden lassen. Wir haben uns in der vergangenen, guten Trainingswoche nochmals gezielt vorbereitet und sind aktuell personell gut aufgestellt. Auch gegen Gremberg liegt der Druck nicht bei uns, was ich eher als unseren Vorteil bewerte. Wie vergangene Woche, als wir ein sehr gutes Spiel gegen Weiler gemacht haben und leider knapp 0:1 verloren haben, kann eine Aktion das Spiel entscheiden.“