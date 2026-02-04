Weilbach: Trainerwechsel der "Zweiten", Aufstiegshoffnung der "Ersten"

Beim FC Germania Weilbach kein Unbekannter: Nach jahrelanger Verbindung zum Verein in verschiedenen Funktionen übernimmt Mathewes Asmeron nun das Traineramt der zweiten Mannschaft. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Flörsheim. Beim FC Germania Weilbach tut sich einiges: Der Verein hat seine Vorstandsstruktur neu geordnet und eine Position geschaffen, in der Ex-Coach Stefan Hoitz bereits die sportlichen Belange bündelt. Gleichzeitig wird die Verbindung zwischen Jugend- und Herrenbereich intensiv vorangetrieben. Während die erste Mannschaft mit einer soliden Platzierung in die Rückrunde startet und Chancen auf die Rückkehr in die Gruppenliga hat, übernimmt Mathewes Asmeron gemeinsam mit Co-Trainer Benedikt Markus-Queeny Freund die zweite Mannschaft. Er soll junge Talente behutsam fördern und langfristig in den Herrenbereich integrieren.

Stefan Hoitz, ehemaliger Trainer und aktuell Vorstand Sport beim FC Germania Weilbach, sagt: "Offiziell bin ich seit den Wahlen im Oktober 2025 Teil des Vorstandes." Nicht nur aufgrund des Todes des zweiten Vorsitzenden Hermann Weilbächer habe der Verein an einer grundsätzlichen Neuaufstellung des Vorstandes gearbeitet und in diesem Zuge die Rolle des Vorstand Sport neu geschaffen. In dieser wirke Hoitz an allen sportlichen Fragen der Germania mit. Dabei versuche er als Verantwortlicher gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Spielausschusses, Ozdemir Kalyoncu, und Sportdirektor Martin Baumann die Weiterentwicklung dieses Bereichs voranzutreiben.

Auf eigene Spieler setzen: Die Philosophie der Germania

"Ich finde das Auftreten der ersten Mannschaft, seitdem ich nach knapp acht Jahren als Trainer aufgehört habe, super", sagt Hoitz. So leiste Trainer Nourdine Ajarar hervorragende Arbeit und bilde durch seine gleichzeitige Funktion als Jugendleiter die von Vereinsseite angestrebte Verbindung zur eigenen Jugend. "Das ist unsere Philosophie, auf eigene Spieler zu setzen und ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Verbindung zum Verein aufzubauen", erläutert der Vorstand Sport. Diese zu wahren, sei mit Blick auf die erste Mannschaft entscheidend. Eine Rückkehr aus der Kreisoberliga Main-Taunus, in der der FC den Anschluss zur Spitze wahrt, in die Gruppenliga werde deshalb keinesfalls durch Neuzugänge erzwungen. "Wenn unsere Mannschaft bereit ist, dann wird sie den Sprung schaffen, aber wir üben keinen Druck aus", sagt Hoitz. Dies gelte vor allem aufgrund des niedrigen Durchschnittsalters des Kaders.

Neuer Trainer für die zweite Mannschaft: Mathewes Asmeron sorgt für Verbindung

"In der vergangenen Zeit hatten wir in der zweiten Mannschaft einige Trainerwechsel, die für eine gewisse Unruhe gesorgt haben", ordnet Hoitz ein. Nachdem zu Beginn der laufenden Spielzeit Fernando Baio noch vor dem jetzt ehemaligen Coach Maik Desiderio-Bernecker für die Zweite an der Seitenlinie stand, habe der Verein sich nun mit Mathewes Asmeron für einen Trainer entschieden, der viel Erfahrung und eine jahrelange Verbindung zum Verein mitbringe. "Für mich ist er die perfekte Besetzung, um die jungen Spieler aus der A-Jugend an die Herrenmannschaften heranzuführen", sagt Hoitz. An seiner Seite werde Benedikt Markus-Queeny Freund, Spieler der zweiten Mannschaft, die Aufgabe des Co-Trainers übernehmen. Dass die zweite A-Jugendmannschaft des FC im Winter aufgelöst sowie auf die zweite und dritte Herrenmannschaft aufgeteilt worden sei, sorge für zusätzliche Breite. "Natürlich waren die Spieler über die Abgänge der bisherigen Trainer traurig, aber da Mathewes hoch angesehen ist, war es ein warmer Empfang", berichtet Hoitz.