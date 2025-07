Weil in Haching die Perspektive fehlt - Fabian Scherger wechselt ins SVH-Tor

Als Fabian Cavadias, der Abwehrchef des SV Heimstetten, in der 23. Minute des Saisonauftaktspiels gegen den TSV Nördlingen, einen gegnerischen Schuss unglücklich abfälscht, steckt dahinter sicher keine Absicht. Und doch erlaubt die Aktion seinem Torwart Fabian Scherger zumindest in dieser Szene, einmal sein Können unter Beweis zu stellen.

Geschmeidig taucht der 23-jährige Neuzugang von der SpVgg Unterhaching ins linke untere Eck, bringt soeben noch die Fingerspitzen an den Ball und verhindert dadurch ein Gegentor. Doch so sehenswert seine Parade auch ist – abgesehen davon kann sich Scherger bei seinem Ligadebüt für Heimstetten kaum mal auszeichnen. Denn bei allen drei Gegentoren ist der Keeper chancenlos. Immerhin: Nach einem 0:3-Rückstand können seine Kollegen und er am Ende noch einen Punkt bejubeln – dank zweier später Treffer von Lukas Riglewski zum 3:3 (wir berichteten).

Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das Gesicht aus der Vorbereitung gezeigt und drei Dinger gefressen, die wir nicht fressen müssen

Fabian Scherger (Torwart Heimstetten)

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das Gesicht aus der Vorbereitung gezeigt und drei Dinger gefressen, die wir nicht fressen müssen“, ärgert sich Scherger nach dem Abpfiff. „In der zweiten Hälfte waren wir mutiger und besser im Spiel. Deshalb ist der Punkt am Ende vielleicht etwas glücklich, aber nicht unverdient.“

Neben Scherger kommen an diesem Nachmittag noch fünf weitere Neuzugänge zum Einsatz – nicht aber David Leitl, Dominique Girtler und Benedict Fink, die ebenfalls aus der Haching-Jugend stammen. Dass mehrere seiner Mitspieler zum SVH gegangen seien, habe ihm die Entscheidung für einen Wechsel erleichtert, sagt der Torwart. Der Hauptgrund sei aber ein anderer gewesen: „die sportliche Perspektive“.

Denn nach zehn Jahren in Haching, davon vier im Profi-Kader, sah Scherger dort keine Zukunft mehr. Fragt man ihn, was er sich in Heimstetten erhofft, sagt er: „Ich will Spaß am Fußball haben.“ Zudem schätze der die hervorragende Infrastruktur beim SVH: „Da ist man dann auch bereit, auf etwas mehr Geld, das man anderswo vielleicht verdienen kann, zu verzichten.“

In Heimstetten hat Scherger freilich nicht nur exzellente Trainingsbedingungen vorgefunden, sondern in Moritz Knauf auch einen Rivalen um den Stammplatz im Tor. Da das Trainerteam die zwei Keeper aktuell auf Augenhöhe sieht, hat es sich für ein Wechselmodell entschieden: Jeweils drei Spiele steht der eine im Gehäuse, danach löst ihn der andere ab.

„Wir haben beide Qualitäten, die wir der Mannschaft geben können“, sagt Scherger über sich und „Knaufi“, wie er seinen Rivalen freundschaftlich nennt. „Für mich ist das ein neues Modell, das aber funktionieren kann.“ Ohnehin gelte die Entscheidung des Trainerteams zunächst einmal für die ersten sechs Spiele. „Und danach“, sagt Fabian Scherger, „wird sich zeigen, wie’s weitergeht“. (ps)