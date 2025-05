Weil der Konkurrent patzt: Bezirksliga-Aufstieg auf der Couch

Am 32. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld hätte der SC Union Nettetal II aus eigener Kraft am Sonntag aufsteigen können, doch das ist schon nicht mehr notwendig: Weil der TSV Kaldenkirchen überraschend patzt, feiert die Oberliga-Reserve am Freitagabend den Couch-Aufstieg in die Bezirksliga.