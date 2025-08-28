Weikertshofens Zweite wartet weiter auf den ersten Sieg

Auch nach dem vierten Spieltag in der Kreisliga steht die Elf von Oberweikertshofens Trainer Daniel Stapfer noch ohne Sieg da. Am Mittwochabend verlor die Landesliga-Reserve das Heimspiel gegen den SC Maisach mit 1:2.

„Wir haben eigentlich kein schlechtes Spiel abgeliefert“, meinte Stapfer nach den 90 Minuten auf dem Nebenplatz im Weikertshofener Waldstadion. Vor knapp 70 Zuschauern aber versagte erneut die Offensiv-Abteilung der Stapfer-Elf. „Eigentlich ist meine Taktik, tief zu stehen und über Konter Torchancen zu kreieren, aufgegangen. Aber dann müssen wir auch die Chancen, die wir uns herausspielen nutzen.“

Ein dicker Klops von Weikertshofens Schlussmann Simon Dantes bescherte der Elf von Maisachs Trainer Thomas Stehle das 1:0 durch Mica Oppmann. Der SCO-Keeper legte dem Maisacher den Ball bei einem Befreiungsschlag maßgerecht auf. Der Maisacher bedankte sich mit einem strammen Flachschuss.

Die Freude über die Führung dauerte allerdings keine Minute, als Schiri Tobias Frühholz im Gegenzug nach einem Festhalten im Strafraum auf den Punkt zeigte. Fabian Riedmair ließ Maisachs Schlussmann Leonhard Spicker keine Chance.

Bis zur Pause hätten beide Mannschaften in Führung gehen können, doch Weikertshofens Philip Huber vergab gleich zweimal die Führung, und Maisachs Stefan Heiß scheiterte mit einem Freistoß am Aluminium. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Maiscah zusätzlich Pech, als der Pfosten das 2:1 verhinderte.

Während beide Mannschaften in den zweiten 45 Minuten mit Chancen geizten, traf zumindest die Stehle-Elf nach einer Stunde durch Dennis Stadlmeier zum 2:1. Der SC Maisach setzte sich mit diesem Sieg in der noch jungen Saison nach dem zweiten Spieltag an die Tabellenspitze.