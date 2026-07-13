Weik verlässt Altglienicke, Viktoria holt neuen Co-Trainer

– Foto: Marcel Junghanns

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Der FC Viktoria Berlin hat einen neuen Co-Trainer. Jan Schiller wechselt vom SC Union 06 ins Stadion Lichterfelde, wird dort künftig Andre Littler unterstützen.

Jonas Weik verlässt die VSG Altglienicke und wechselt zum VfR Mannheim. Der Linksverteidiger war erst im Winter mit über 40 Drittligaeinsätzen im Gepäck nach Berlin gekommen, hat nun den Wunsch geäußert, wieder in seine Heimat zurückzukehren.

12.07. +++ Altglienicke-Angreifer operiert

Anfang Mai hatte sich Erik Tallig im Training zum dritten Mal in seiner Karriere das Kreuzband gerissen. Nun wurde der Offensivspieler, der im Januar nach Altglienicke gewechselt war, erfolgreich operiert. Nun beginnt erneut der Reha-Prozess für den 26-Jährigen.

12.07. +++ TeBe-Flügel schwer verletzt

Bittere Nachricht für Tennis Borussia und Marlon Kolobaric. Der 20-Jährige, der die rechte Seite der Lila-Weißen beackert, hat sich in der laufenden Saisonvorbereitung mehrere Bänderrisse zugezogen. Nach Vereinsangaben fällt er voraussichtlich rund drei Monate aus.

11.07. +++ Biesdorf-Neuzugang erwischt Traumstart

Fortuna Biesdorf hat mit Justin Felgentreff einen jungen, talentierten Stürmer verpflichtet. Der 20-Jährige sammelte in der Vorsaison einige Oberliga-Minuten bei Lichtenberg 47, stand anschließend beim Berliner AK unter Vertrag. Zuvor wurde er beim BFC Dynamo ausgebildet, unterstrich in der U19 seine Torjägerqualitäten, die er am Samstag auch im Testspiel gegen Dersim II zeigte. Zwei der drei Tore beim 3:3-Unentschieden gingen auf das Konto des Neuzugangs.

11.07. +++ Türkspor holt sechsten Neuen

Berlin-Ligist Türkspor hat seinen sechsten Neuzugang vorgestellt. Frank Olushi Edu wechselt aus Staaken an den Heckerdamm. In Staaken spielte der 19-Jährige zuletzt für die zweite Mannschaft.

Newsticker 10.07.2026

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