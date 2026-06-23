Weihrauch/Hanft/Nikodym führen SG C2 zur Meisterschaft!

Wir können es noch gar nicht so richtig fassen… Unsere C-Junioren führen die Tabelle bis zum Schluss an und sind damit Meister. Das sah am Anfang so gar nicht danach aus: letzten Herbst stand da ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen, der Von Jakob Weihrauch, Björn Hanft und Denis Nikodym trainiert werden sollte. Es galt aus knapp 20 sich zumeist unbekannten Jungs ein Team zu formen – und ohne zu Übertreiben – ist das allerbestens gelungen. Sie sind schon gut in die Saison gestartet und nach den ersten Spielen war klar: da geht noch viiieeeel mehr. Und das setzen sie dann auch um. „Jeder hat fußballerisch einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht, sowohl individuell, als auch im Spiel miteinander.“, sagt uns Jakob Weihrauch. „Auch wenn wir nicht in der Liga die besten Einzelspieler hatten, sind wir als Truppe zusammengewachsen – und ZUSAMMEN Meister geworden.“. Sportlich haben sie nur ein Spiel verloren, eins am grünen Tisch. Eine beeindruckende Bilanz wie wir finden. In 22 Spielen erreichten sie 58 Punkte. Das mag mit einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten nicht todessouverän sein, aber für die Teamleistung absolut verdient! Wir gratulieren euch von ganzem Herzen zur Meisterschaft.

Wir danken Ahmad Mohammad, Anton Schröter, Collin Dietzel, Danny Hartung, Dariel Palmowski, Emil Hilpert, Eridon Paliq, Felix Rechtacek, Gustav Nagat, Jimmy Hanft, Johannes Starkowski, Kilion Charles, Klemens Pyka, Lennox Roschlau, Maksym Vasylenko, Ole Moersch, Paul Baumann, Richard Meissner, Ritchie Heymann, Ryan Hübner, Sulaymann Azemi Elezabi, Tim Geier, Tim Lehmann, Tony Böttcher, Willi Röppischer und den Trainern Jakob Weihrauch, Björn Hanft und Denis Nikodym für diese schöne Saison sowie allen Eltern und Fans, die die Mannschaft unterstützt haben!!!