Weihnachtsturnier in der Asbachhalle

Am Mittwoch fand das traditionelle Weihnachtsturnier des Stadtsportbundes Weimar in entspannter Atmosphäre statt. Wie schon in den letzten Jahren hat der VfB Oberweimar die Veranstaltung mit der Wettkampfleitung und dem Catering unterstützt. Nach der Eröffnung durch SSB-Vorstandsmitglied Daniel Queck haben 10 Teams, die sich hauptsächlich aus der Weimarer Fußballszene rekrutierten, um den Turniersieg gespielt. Durch den Einsatz von Nachwuchsspielern speziell beim Team Pepsi Seniors wurde der Altersdurchschnitt doch erheblich gesenkt. In der Vorrunde hatten sich Müllex & Co KG, Kaiser and Friends, Coca Juniors und Herzrasen Weimar für die Halbfinals qualifiziert. Nach den gutklassigen und stimmungsvollen Halbfinals war klar, dass Herzrasen Weimar gegen Müllex & Co KG um Platz 3 spielt und die Coca Juniors gegen Kaiser and Friends um den Turniersieg kämpfen. Im Spiel um Platz 3 setzte sich im 7m-Schießen das Team um Thomas Müller durch. Im folgenden Finalspiel ist den Coca Juniors irgendwie die Luft ausgegangen und Kaiser and Friends gelang ein deutlicher Sieg. Wir bedanken uns bei Marco vom SSB, beim Schiedsrichterteam sowie beim VfB-Team hinter dem Verkaufsstand und am Wettkampftisch.