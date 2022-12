Weihnachtsturnier des Stadtsportbundes

Am Mittwoch fand in der Asbach-Halle nach zweijähriger Corona-Unterbrechung wieder das traditionelle Weihnachtsturnier des Stadtsportbundes statt. Nach der Turniereröffnung spielten sieben Teams im Modus „jeder gegen jeden“ um den Wanderpokal. Teilweise wurde technisch anspruchsvoller Hallenfußball gezeigt. Der VfB Oberweimar stellte eine Mannschaft, die unter dem Namen China auftrat. Bei den Coca Juniors waren auch mehrere bekannte Gesichter aus Oberweimar dabei. Das entscheidende Spiel um den Turniersieg gab es bereits in der Anfangsphase, als die Coca Juniors 3:1 gegen Kaiser & Friends gewannen. Beide Teams gewannen anschließend alle Spiele. Nach vier Stunden Turnierbetrieb konnten Hans Joachim Fein die Pokale überreichen. Den Wanderpokal konnten die Coca Juniors mitnehmen, bei denen unseren Trainer Tobias Dübler und Michael Wenk dabei waren. Kaisers & Friend und China folgten auf den Plätzen. Wir bedanken uns bei dem Schiedsrichterteam des KFA und bei den fleißigen Helfern vom VfB Oberweimar. Allen Teilnehmen wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit.