Weihnachtssingen im Waldstadion FC Homburg: Veranstaltung im Rahmen der Aktion "Sport und Kultur"

Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr coronabedingt verschoben werden musste, kann das Weihnachtssingen des Kreis-Chorverbandes Homburg in Zusammenarbeit mit dem FC 08 Homburg im Waldstadion in diesem Jahr stattfinden. Termin ist Freitag, der 16. Dezember von 19 bis 21 Uhr.

Im vergangenen Jahr sollte im Homburger Waldstadion erstmals ein Weihnachtssingen nach dem Vorbild der bekannten Veranstaltungen, wie beispielsweise des 1. FC Union Berlin, stattfinden. Leider musste die Veranstaltung im Vorfeld aufgrund der sich damals zuspitzenden Corona-Lage abgesagt werden. Umso mehr freuen sich die Veranstalter, der FC 08 Homburg und der Kreis-Chorverband Homburg, dass das Weihnachtssingen in diesem Jahr nun endlich am 16. Dezember seine Premiere feiern kann.

Frank Vendulet, 1. Vorsitzender des Kreis-Chorverbandes Homburg, freut sich auf die Veranstaltung: „Wir freuen uns, dass wir das Weihnachtssingen mit unserem starken Partner FC 08 Homburg endlich durchführen können. Ich hoffe, dass dies der Startschuss für noch viele weitere Weihnachtssingen wird und wir dies zukünftig jedes Jahr gemeinsam auf die Beine stellen werden.“

Jeder Interessierte ist herzlich zum gemeinsamen Singen am Freitag, den 16. Dezember von 19 bis 21 Uhr im Homburger Waldstadion eingeladen. Aber nur Zuhören und dem Gesang der anderen lauschen, ist natürlich auch erlaubt. Gesungen werden traditionelle deutsche, allseits bekannte Weihnachtslieder. An dem Abend werden Liederhefte mit allen Liedertexten der gesungenen Stücke verteilt. Die aus Funk und Fernsehen bekannte SR-Moderatorin Lena Schmidtke wird durch den Abend führen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. So wird es neben Rostwürsten auch Heißgetränke, wie Glühwein oder Kaffee geben, um sich zwischendurch aufzuwärmen.

Der Eintritt zum Weihnachtssingen ist frei. Über Spenden wird sich gefreut. Das Publikum nimmt auf der überdachten LACALUT-Tribüne A Platz, sodass man auch bei möglichem Regen im Trockenen ist. Die Bühne wird direkt davor aufgebaut.