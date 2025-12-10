Weihnachtssingen im Stadion Niederrhein mit 2000 Besuchern

Das diesjährige evo/RWO Weihnachtssingen im Stadion Niederrhein war ein voller Erfolg. Am Samstag, den 6. Dezember 2025, versammelten sich 2000 Besucher um gemeinsam in vorweihnachtlicher Atmosphäre Weihnachtslieder zu singen, sich auszutauschen und den Abend zu genießen.
Bereits vor dem offiziellen Singen stimmte der Chor "Emscherspatzen" die Besucher auf den Abend ein. Nach der Begrüßung durch RWO- Geschäftsführer Maximilian Gregorius, Timm Dolezych (kaufmännischer Vorstand evo) und Bürgermeister Werner Nakot, begeisterte Hauptact Nito Torres mit Band das Publikum und sorgte mit festlichen Weihnachtsklassikern für stimmungsvolle Momente. Nach der Pause traten die Emscherpatzen dann gemeinsam mit dem Gebärdenchor "Tonzeichen" auf – ein starkes Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft.
Vor Beginn der musikalischen Darbietungen öffnete der liebevoll gestaltete Weihnachtsmarkt auf dem Stadionvorplatz — mit Glühwein, winterlichen Leckereien und weihnachtlicher Musik. Auch Gäste ohne Eintrittskarte konnten dort die festliche Stimmung genießen.
Bereits im Vorfeld war die Veranstaltung mit 2000 verkauften Tickets ausverkauft, ein klares Zeichen für das große Interesse an der Veranstaltung. Die Kombination aus Musik, Gemeinschaft, Weihnachtsmarkt und inklusivem Konzept kam bei Jung und Alt gut an. Viele sangen mit, manche lauschten andächtig — insgesamt herrschte eine herzliche, warme Stimmung, wie sie typisch ist für die Adventszeit.
Das evo/RWO Weihnachtssingen 2025 zeigte eindrucksvoll, wie Musik, Gemeinschaft und gemeinsames Feiern Menschen verbinden können. Es war ein Abend voller Emotion, Zusammenhalt und Weihnachtsstimmung. Die Organisatoren, die Energieversorgung Oberhausen und der SC Rot-Weiß Oberhausen, danken allen Beteiligten, Helfern, Künstlern und Gästen für einen unvergesslichen Abend. Wir freuen uns schon jetzt auf das Weihnachtssingen im nächsten Jahr!