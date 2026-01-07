Weihnachtsfeiern der Jugend beim SV Waldesrand

Am 13.12.25 feierten die Jugendmannschaften des SV Waldesrand eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier in der Aula der Erich-Kästner-Schule. Für beste Unterhaltung sorgten die ClownsBrothers, die mit viel Humor Groß und Klein begeisterten. Auch die Tombola war ein voller Erfolg – dank zahlreicher Sponsoren konnten attraktive Preise verlost werden, darunter AlmaPark-Gutscheine und Eishockey-Freikarten für den Herner SV.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sponsoren sowie den Eltern, die mit vielen Kuchen, Muffins und helfenden Händen zum Gelingen der Feier beitrugen. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Pizzaessen.

Auch die älteren Mannschaften kamen zusammen: Die C-, B- und A-Jugend feierten am Freitag, den 19. Dezember 2025, ihre Weihnachtsfeier im Vereinsheim.