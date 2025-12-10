Weihnachtsfeier der U17 mit Rehdinho – ein voller Erfolg!

Stimmung, Spaß und Teamgeist pur: Die U17 des BSV Rehden hat am vergangenen Freitag im VIP-Raum des Vereinsheims 54 in den Waldsportstätten ihre Weihnachtsfeier gefeiert – und das mit einem besonderen Highlight.

„Unsere Weihnachtsfeier war einfach super!“, berichtete U17-Trainer Lovro Sindik begeistert. „Highlights des Abends: unsere eigene DSDS-Show, bei der die Jungs auf der Bühne alles gegeben haben – und wir als Jury ordentlich Spaß hatten. Dazu coole Spiele, leckere Pizza und eine Stimmung, die einfach nur top war.“

Sportlich konnte die Mannschaft ebenfalls zufrieden Bilanz ziehen. „In der Bezirksliga Hannover haben wir als Erster abgeschlossen – genau wie wir es uns vorgenommen hatten! Jetzt heißt es erst einmal Winterpause genießen, bevor wir im neuen Jahr wieder voll durchstarten. Die Quali wartet, und wir sind bereit!“