Die Teams feiern, der Glühwein fließt und irgendwo wird garantiert wieder über das „nicht gegebene Abseits von damals" diskutiert.

Uelsens Damen quizzen sich in die Winterpause

Dritte macht Lingen zur Festung - Glühwein, Gedichte, Gemeinschaft

Vorwärts im Weihnachtstunnel - Weizengläser statt Wintertransfers

Weihnachtsfeier der 3. Herren des SV Lengerich-Handrup

Am vergangenen Freitag fand die Weihnachtsfeier der 3. Herren des SV Lengerich-Handrup statt. Der Abend begann in entspannter Atmosphäre bei „Pepes Post“, wo sich die Spieler bei Getränken und Gesprächen rund um den Fußball austauschten. Im Anschluss brachte ein Bus von „Krümplmanns kleine Reisen“ die Mannschaft nach Nordhorn zum Heimspiel der HSG Nordhorn-Lingen. Vor dem Hallenbesuch stand eine kleine Stärkung auf dem Programm, ehe die Gruppe an einem Schätzspiel der Polizei teilnahm. In der gut besuchten Halle verfolgte die Mannschaft anschließend einen überzeugenden Auftritt der HSG, die sich an diesem Abend einen verdienten Heimsieg sicherte.

Zum Ausklang des Abends ging es zurück nach Lengerich, wo die Feier erneut bei „Pepes Post" in gemütlicher Runde fortgesetzt wurde. Insgesamt erlebte die Mannschaft einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Tag mit sportlichem Highlight.

Der SC Spelle-Venhaus feierte nach dem 4:1-Heimsieg gegen Lupo-Martini Wolfsburg eine gelungene Weihnachtsfeier. Im Getränke Hoffmann Stadion drehte der Oberligist eine 0:1-Pausenführung der Gäste und überzeugte vor 546 Zuschauern mit einer starken zweiten Halbzeit. Matchwinner war Tom Winnemöller, der mit einem Dreierpack glänzte. Anschließend ließ die Mannschaft den erfolgreichen Tag bei VaroLibre ausklingen.

Am Freitag haben die Damen des SV Olympia Uelsen ihre Weihnachtsfeier 2025 gefeiert und es war ein richtig schöner Abend! Zum Auftakt gab es ein leckeres Dönerbuffet von der Pizzeria Mavi. Ein großes Dankeschön, es hat einfach mega geschmeckt! Anschließend wurde es beim großen Team-Quiz spannend. Unser Wissen rund um die Mannschaft, den Verein, Deutschland sowie verschiedenste Allgemeinwissensthemen wurde ordentlich auf die Probe gestellt. Danach ließen wir den Abend in gemütlicher Runde ausklingen. Nun verabschieden wir uns in die Winterpause. Ende Januar starten wir dann motiviert in die Vorbereitung auf die Rückrunde! Wir brauchen EUCH! Unsere Stürmerin Hannah Jonker wurde von der GN zur Sportlerin des Jahres nominiert und jetzt zählen wir auf eure Stimmen! Ab dem 06.12., könnt ihr online bei der GN für Hannah abstimmen. Den Link findet ihr in unserer Story oder scannt einfach den QR-Code auf dem Bild. Wichtig: Bitte eure Stimme im E-Mail-Postfach bestätigen!

Wir freuen uns gemeinsam mit Hannah über jede einzelne Stimme von euch. Lasst uns zusammen dafür sorgen, dass sie diesen Titel verdient gewinnt!

Die 3. Mannschaft des VfL Herzlake war am Freitag zur Weihnachtsfeier in Lingen unterwegs. Nach einem gemütlichen Start auf dem Weihnachtsmarkt mit warmen Getränken ging es zum Extrablatt, wo sich die Mannschaft für den Abend stärkte. Anschließend wurde der Weihnachtsmarkt erneut besucht und die traditionellen Gedichte der Neulinge sorgten wie jedes Jahr für gute Stimmung. Die Mannschaft wünscht allen ein schönes Wochenende, einen tollen zweiten Advent und eine wundervolle Weihnachtszeit. ____________________ Vorwärts im Weihnachtstunnel - Weizengläser statt Wintertransfers

