Weihnachtsfeier 2025 Die zweite Mannschaft vom SV Olympia Laxten wünscht euch und euren Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ehrungen und Verabschiedungen in Meppen, Lingen und Surwold

Bei den alliährlichen Abschlusslehrabenden wurden in feierlichem Rahmen langiährige Schiedsrichter-Kollegen geehrt. Mit Amtszeiten von teilweise mehr als 40 Jahren können wir im Emsland stolz darauf sein Kollegen mit so viel Erfahrung Woche für Woche auf den Fußballplätzen zu haben Neben den Ehrungen wurde Andre Eikens aus seiner Tätigkeit als Lehrwart verabschiedet. Er wird dem Ehrenamt iedoch nach wie vor als aktiver Schiedsrichter erhalten bleiben. Im Anschluss an die Dankesworte unseres Kreis-Schiedsrichter-Obmanns Tobias Dankert konnten alle Anwesenden den Abend bei Getränken und Büfett ausklingen lassen. (Pressemitteilung @schiri_emsland) __________________________________________ Oberliga trifft Ofenhitze: Spelle-Venhaus knetet Hörnchen für den guten Zweck

Die Oberliga-Fußballer des SC Spelle-Venhaus waren im Einsatz für den guten Zweck. Sie haben mit den Speller Piepkuchenbäckern leckere traditionelle Hörnchen hergestellt. Der Erlös vom Verkauf kommt dieses Jahr dem Aktionskreis Pater Kulüke zugute. ➡️ Zum Originaltext ⬅️ _________________________________________________ Abseits? Heute nicht.

Die Schiedsrichterabteilung des SV Vorwärts Nordhorn hat das Jahr mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier im Hofbräuhaus abgeschlossen. In gemütlicher Atmosphäre kamen die Vorwärts-Schiedsrichter zusammen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und den Austausch abseits des Spielfelds zu genießen. Der Abend bot einen passenden Rahmen für geselliges Beisammensein und unterstrich den Zusammenhalt innerhalb der Abteilung. ______________________________ Vorwärts Nordhorn II gewinnt den Huesmann-Cup 2025 Die Reserve des SV Vorwärts Nordhorn hat erstmalig den Huesmann-Cup gewonnen. Im Finale gewannen die Kicker von Immenweg mit 4:2 gegen die SG Bad Bentheim.

