Weihnachtsbaumverkauf der SG Massen

Einer alten Tradition folgend, bieten die Fußballer der SG Massen auch in diesem Jahr ihren bewährten Weihnachtsbaumverkauf an.

Am Samstag den 10. Dezember werden wir in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr am Sportplatz der Sonnenschule (Karlstr. 15 a) die Weihnachtsbäume verkaufen.