Weihnachts-und Neujahrsgrüße Die besinnliche Weihnachtszeit ist Anlass für Gedanken, um zurück zu blicken und nach vorne zu schauen.

Das zu Ende Gehende Jahr hat vielen etwas gebracht, oder auch genommen. Oft auch beides. Die Welt mit den aktuell vielen schrecklichen Ereignissen, scheint aus den Fugen geraten zu sein. Lasst uns dennoch an den wesentlichen Kleinigkeiten des Lebens wachsen und sie nicht aus den Augen verlieren. Besonnenheit, Friedfertigkeit und Tatkraft sind nur einige Eigenschaften, die uns jetzt alle fordern.

Es ist an der Zeit, sich zurückzulehnen, das Jahr ziehen zu lassen, den letzten vorweihnachtlichen Stress abzustreifen und das Friedliche und Harmonische aufzusuchen. Wo auch immer Ihr/Sie das suchen, wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie das Glück haben, es zu finden, die Kraft es zu verbreiten, die Gelassenheit es zu genießen und die Bescheidenheit, dafür dankbar zu sein.

Wir waren sehr froh, Sie/Euch in diesem Jahr zu unseren Partnern, Freunden, Besuchern und Geschäftsfreunden zählen zu dürfen und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit. Wir wollen auch im kommenden Jahr 2026 alles versuchen, Sie/Euch bestenes auf unserem Portal zu informieren und für die Vereine da zu sein.