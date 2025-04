„Weihnachten Mitte April“: Fans nach Investor-Beben bei 1860 zwischen Erleichterung, Wut und Angst

Investor Hasan Ismaik will seine Anteile am TSV 1860 München verkaufen. Die meisten Fans feiern die Nachricht – andere fürchten um die Zukunft des Vereins.

München – Gerade befindet sich der TSV 1860 München sportlich wieder im Aufwind (zuletzt drei Siege in Folge, Klassenerhalt damit so gut wie sicher), da lässt Investor Hasan Ismaik die Bombe platzen: Der 47-Jährige will seine Anteile am Klub verkaufen. Seit 2011 ist Ismaik Mehrheitsgesellschafter, hält rund 60 Prozent der Aktien am Giesinger Kultverein.

Investor-Beben beim TSV 1860 München: Ismaik will Anteile verkaufen