Weiherhammer und Freihung teilen sich die Punkte !

Eine in Summe gerechte Punkteteilung gab es bei der Partie in Weiherhammer gegen den FC Freihung.

Die Heimelf hatte in der ersten Hälfte den etwas besseren Start, war aber meistens nur mit langen Bällen gefährlich, die Freihung meist gut verteidigen konnte. In der 30. Minute kamen die Hausherren jedoch durch einen Schuss aus 20m zur 1:0 Führung. Die Gäste hatten auch einige Torgelegenheiten, konnten diese jedoch nicht in Zählbares umsetzen.