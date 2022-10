– Foto: Stefan Diehl

Weiher erwartet Ubstadt zum Derby Führungsduo mit Auswärtsaufgaben +++ Philippsburg spielt in Stettfeld

Am zehnten Spieltag der Kreisliga tragen der FC Weiher und der FV Ubstadt ihr Derby aus. Das Spitzenduo TuS Mingolsheim und TSV Wiesental muss derweil auswärts ran - Mingolsheim bei der FVgg Neudorf, Wiesental beim FC Karlsdorf.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FV 1912 Wiesental FV Wiesental SV Menzingen Menzingen 15:00 PUSH

Mit einer Niederlage kam der FV Wiesental gestern vom Nachholspiel in Mingolsheim zurück. Enttäuscht war Resul Polat dabei nur vom Ergebnis: „Leider ist der Fußball nicht immer gerecht. Das haben wir wieder mal erleben müssen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir hatten das Spiel über die gesamte Dauer unter Kontrolle. Der TuS Mingolsheim ist eigentlich nur hinterhergelaufen und hat fast nur verteidigt. Ich war sehr zufrieden mit der Leistung und mit der Intensität, wie wir gespielt haben. Leider haben wir einfach gestern nicht das Glück auf unserer Seite gehabt, denn die Torchancen, die wir hatten, hätten gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Ich kann nur sagen, dass der Glücklichere das Spiel gewonnen hat.“

Den Kopf steckt er derweil nicht in den Sand: „Aber es geht für uns weiter, wir werden genauso weitermachen: Hohes Tempo und Ballbesitzfußball. Gegen Menzingen müssen wir vor dem Tor geiler sein und auch die ersten Torchancen nutzen. Ich freue mich auf das Spiel.“ Von einer „total unnötigen“ Niederlage sprach Daniel Kaiser beim Rückblick auf das 1:2 gegen Stettfeld: „Wir hatten gute Chancen über die ganze Spielzeit und sind durch zwei Geschenke in Rückstand geraten, aktuell läuft alles gegen uns.“

Nur einen Zähler konnte der SVM in den letzten fünf Partien holen – für Kaiser aber kein Grund, in Panik zu verfallen: „Wir bleiben ruhig, meine Jungs haben genug Qualität, um die benötigten Punkte vor der Winterpause einzufahren. Wir haben intern ein Ziel bis zur Winterpause herausgegeben und dafür werden wir in den nächsten Spiele alles geben. Am kommenden Sonntag fahren wir nach Wiesental. Wiesental hat eine qualitativ gut besetzte Mannschaft, die auch schon länger zusammenspielt. Natürlich versuchen wir, dort zu punkten – wie gegen jede andere Mannschaft auch.“ PROGNOSE:

Fast doppelt so viele Punkte wie Menzingen hat der FV Wiesental. Zudem sind die Gastgeber auch angesichts des Menzinger Negativlaufs favorisiert.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr TSV Stettfeld Stettfeld SV Philippsburg Philippsburg 15:00 PUSH

Sichtlich geschafft, aber auch erleichtert reagierte Elvis Karam auf den knappen Sieg in Menzingen: „Das Spiel in Menzingen hat bis zum Schlusspfiff einige Nerven gekostet. Nach einer guten ersten Halbzeit müssen wir höher führen und in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit müssen wir den Deckel drauf machen. Wir geben trotz Überzahl dann aber das Spiel aus der Hand und dürfen uns bei unserem Torhüter Max Sattler bedanken, dass wir nicht noch mit einem 2:2 nach Hause fahren. Die drei Punkte waren sehr wichtig und wir sind sehr glücklich darüber.“

Angesichts der engen zweiten Tabellenhälfte weiß Karam, wie wichtig ein weiterer Dreier wäre. Auf einen solchen hofft er auch gegen Philippsburg: „Von Platz acht bis Platz 14 sind es gerade mal drei Punkte. Daher wäre es gut, wenn wir jetzt zu Hause nochmal nachlegen, um uns etwas mehr Luft zu verschaffen. Mit Philippsburg kommt der souveräne Aufsteiger und eine sehr spielstarke Mannschaft. Gerade die Offensive besitzt einiges an Qualität, darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir werden viel investieren, um die Punkte in Stettfeld zu behalten. Jeder Sieg löst Blockaden und bringt uns die Lockerheit für die restlichen Aufgaben zurück.“ Eine verdiente Niederlage gab Taylan Kurt gegen Karlsdorf umstandslos zu: „Gegen Karlsdorf waren wir klar die unterlegene Mannschaft. Ein Lob an das FCK-Trainierteam für die gute Leistung der Mannschaft.“

Besondere Vorfreude entfacht der Spielplan nun beim Philippsburger Spielertrainer: „Ich freue mich auf das Spiel gegen meine Freunde Elsin und Elvis Karam am meisten. Ich hoffe auf ein gutes Kreisligaspiel, das am Ende der Bessere gewinnen soll. Leider müssen wir verletzte Spieler kompensieren, ich bin aber guter Dinge.“ PROGNOSE:

Im Duell der Tabellennachbarn kann sich der Sieger etwas Luft verschaffen. Dementsprechend intensiv dürfte die Partie verlaufen. Einen Favoriten gibt es nicht.

Mit dem 3:0 in Philippsburg beendete der FC Karlsdorf seine Remis-Serie. „Natürlich war die Freude nach drei Unentschieden und sogar insgesamt vier Spielen ohne Sieg groß. Wir erwischten gegen Philippsburg einen Start nach Maß. Nach den zwei frühen Treffern strotzte die gesamte Mannschaft vor Selbstvertrauen. Zudem hatten wir etwas Glück, weil Philippsburg seine zwei Chancen vor der Halbzeit nicht nutzen konnte. Nach der Halbzeit legten wir mit dem frühen dritten Tor den Grundstein für einen am Ende verdienten Sieg“, freute sich Maximilian Löchner über den ersten Dreier seit gut einem Monat.

Als nächstes trifft der FCK auf den TSV Wiesental, vor dem Löchner Hochachtung hat: „Nun empfangen wir mit dem TSV aus Wiesental den ungeschlagenen Tabellenzweiten. Ich finde es einfach beeindruckend, wie sich dort über die Jahre etwas entwickelt hat und der TSV von Jahr zu Jahr ihre Leistungen verbessern und stabilisieren konnte. Das wird für uns natürlich eine Mammutaufgabe.“ Die eigene Serie von vier Spielen ohne Niederlage soll aber nach Möglichkeit halten, so Löchner: „Wir wollen trotzdem und insbesondere vor unseren Heimfans selbstbewusst auftreten und den Gästen alles abverlangen. Wozu es am Ende reichen wird, sehen wir dann nach dem Spiel.“ Von einer interessanten Partie berichtete Tim Ronecker nach dem 4:2 gegen Rheinhausen: „Es war ein Spiel mit sehr vielen klaren Chancen - auf beiden Seiten. Wenn man alle klare Chancen verwerten würde, wäre das Spiel wahrscheinlich 10:6 ausgegangen. Für die Zuschauer war es sicherlich ein sehr attraktives Kreisligaspiel. Für meinen Geschmack haben wir einen Tick zu viel zugelassen, in der Offensive, also mit Ball, waren wir aber dafür richtig gut. Wir sind zufrieden, dass wir die drei Punkte gegen Rheinhausen einfahren konnten.“

Zwar musste der TSV am Donnerstag die Tabellenführung abgeben, doch auch Rang zwei ist eine starke Bilanz. Die will Ronecker in Karlsdorf ausbauen: „Jetzt wartet der nächste Brocken auf uns. Wir freuen uns aber auf das Auswärtsspiel und wollen weiterhin ungeschlagen bleiben.“ PROGNOSE:

Seit vier Spielen ist Karlsdorf ohne Niederlage, der TSV Wiesental hat noch gar keine Partie in dieser Saison verloren. Im direkten Duell ist es gut möglich, dass beide Serien Bestand haben.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr TSV Rheinhausen Rheinhausen FV Neuthard Neuthard 15:00 PUSH

Zwei Tore reichten dem TSV Rheinhausen nicht, um beim TSV Wiesental zu punkten. „Meiner Meinung nach war es ein ausgeglichenes Spiel gegen gute und sehr unangenehm zu bespielende Wiesentaler. Im Moment machen wir allerdings zu viele individuelle Fehler, die dann gnadenlos vom Gegner bestraft werden. Dennoch war die kämpferische Einstellung in Ordnung“, kommentierte Andreas Schmidt die 2:4-Niederlage.

Drei Niederlagen in Folge haben den TSV auf Rang zwölf zurückgeworfen. Ob man sich nun gegen den Ligadritten aus Neuthard Luft verschaffen kann? Schmidt legt die Marschroute fest: „Gegen Neuthard wird es nicht einfacher. Die Mannschaft ist individuell sehr gut besetzt und steht zurecht mit an der Tabellenspitze. Wir müssen es in dieser Woche schaffen, die negativen Ergebnisse der letzten Spiele zu verarbeiten und in positive Energie umzuwandeln. Unsere Heimbilanz spricht mit noch keinem erzielten Punkt nicht gerade für uns, aber genau die gilt es positiver zu gestalten.“ Das Verfolgerduell zwischen Neuthard und Neudorf ging deutlich an den FVN. „Es ist ein schöner und mehr als verdienter Sieg gewesen. Es hätte auch niemand böse sein dürfen, wenn das ein oder andere Tor mehr gefallen wäre für unser Team, da wir uns viele und gute Chancen herausgespielt haben, doch der Neudorfer Schlussmann hat sehr gut pariert. Es war eine sehr umkämpfte erste Halbzeit, das Spiel war von beiden Seiten sehr aggressiv, aber fair. Das Schirigespann hat sehr viel laufen lassen, was ich persönlich gut fand. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht nachgelassen und dann einen verdienten Elfmeter bekommen, der unser Türöffner der ganzen Partie war“, resümierte Christian Viola das 3:0.

Als erster Verfolger des Spitzenduos ist Neuthard nun in Rheinhausen gefordert. Dort will Viola die nächsten Zähler holen: „Wir sollten die Euphorie mitnehmen ins nächste Spiel, doch keinesfalls sollten wir das unterschätzen gegen diesen Gegner. Auch Rheinhausen weiß, wo das Tor steht. Doch wir fahren mit breiter Brust hin und wollen drei Punkte mitnehmen. Ich denke, die Chancen dafür stehen gut für uns.“ PROGNOSE:

Mit dem Ligadritten aus Neuthard wartet eine sehr schwere Aufgabe auf Rheinhausen. Es dürfte für den TSV sehr schwer werden, die ersten Heimpunkte zu holen.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FVgg Neudorf Neudorf TuS Mingolsheim Mingolsheim 15:00 PUSH

Die letztlich klare Niederlage in Neuthard begründete Neudorfs Spielertrainer Arif Saglam folgendermaßen: „Eigentlich war die erste Halbzeit ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit hat Neuthard das Spiel gemacht und auch einen Elfmeter bekommen. Danach musste ich umstellen. Da wir zwei Verletzte hatten, habe ich hinten aufgemacht und zum Schluss stand es dann eben 0:3. Die Neutharder waren an diesem Tag besser als wir. Es hat einfach bei der Einstellung meiner Mannschaft nicht gepasst, daher war der Sieg für den FVN auch in Ordnung.“

Schon schaut er wieder nach vorne, denn am Sonntag kommt Tabellenführer Mingolsheim nach Neudorf. „Wir müssen jetzt nur nach vorne schauen, uns auf Mingolsheim konzentrieren und zu Hause wieder die drei Punkte holen. Wir werden diese Woche uns natürlich gut vorbereiten, um zu gewinnen. Mingolsheim steht natürlich auch gut da. Das sieht man auch in der Tordifferenz, dass es kein leichtes Spiel wird, aber ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft das natürlich auch wahrnimmt, auch in die Zweikämpfe richtig ran geht und wir das Spiel gewinnen wollen“, so Saglam. Gestern Abend erklomm der TuS Mingolsheim durch ein 2:0 gegen den FV Wiesental die Tabellenspitze. „Gegen Wiesental hatten wir uns einen anderen Matchplan zurechtgelegt und unser eigentliches Spielsystem ziemlich verändert, was sich im Nachhinein als richtige Entscheidung rausstellen sollte. Wir überließen Wiesental viel Ballbesitz in dessen Hälfte und verteidigten erst ab der Mittellinie, sodass wir die Räume klein und kompakt verteidigen konnten. Nach vorne setzten wir auf schnelles Umschalten und wurden so bereits früh mit dem 1:0 belohnt. In der Folge hatten wir Glück, dass der FV nicht ausgleicht und unser Keeper uns mit einer wahnsinnigen Parade die Führung festhält. Nach Balleroberungen konnten wir uns einige Freiläufe erspielen, welche wir leider nicht nutzen konnten. Es benötigte einen Abstauber nach Abpraller zum 2:0-Pausenstand. Wir konnten bis auf eine Chance alles verteidigen und können sogar mit einer höheren Führung in die Pause gehen, wenn man die hochkarätigen Chancen Revue passieren lässt. Bedingt durch den starken Regen, welcher seit Spielbeginn permanent andauerte, wurde die zweite Halbzeit auf schwierigem Untergrund zu einem Kampf. Wiesental hatte zwar mehr Spielanteile, wir jedoch die besseren und klareren Chancen. Meine Mannschaft hat heute im Verbund gekämpft und geackert, niemand hat sich ausgeruht und alle wollten diesen Sieg unbedingt. Aufgrund des Willens der Jungs sowie dem deutlichen Chancenplus geht der Sieg absolut in Ordnung“, berichtete Moritz Neuburger ausführlich vom engagierten Auftritt seiner Auswahl.

Den Platz an der Sonne will man nun in Neudorf verteidigen. Neuburger dazu: „Nun wartet der nächste Brocken aus Neudorf. Die Neudorfer haben sich unglaublich verstärkt und spielen wie erwartungsgemäß eine starke Runde. Selbst mit einigen gesperrten Spielen stellen sie jeden Sonntag eine starke Truppe zusammen, weshalb es am Sonntag wieder ein schwerer Gang wird. Nichtsdestotrotz sind wir aktuell Tabellenführer und wollen die Spitze behaupten. Wir gehen nach einem zuletzt starken Auftritt mit breiter Brust ins nächste Spitzenspiel und wollen nachlegen!“ PROGNOSE:

Mingolsheim reist als Favorit an und sollte sich - auch durch die Übernahme der Tabellenführung beflügelt - durchsetzen.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FC Odenheim Odenheim FC Germania Forst FC Forst 15:00 PUSH

Mal wieder gab es für Odenheim gegen Mingolsheim nichts zu holen. „Richtig, der TuS Mingolsheim liegt uns einfach überhaupt nicht. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir enorm unterlegen. Es ist eine sehr spielstarke Mannschaft und wir haben sie viel zu einfach ihr Kombinationsspiel aufziehen lassen. Dann rennst du gefühlt nur dem Ball hinterher und hast diesen selbst kaum am Fuß, darunter leidet die eigene Entlastung. Für mich war es bisher vor allem im spielerischen Bereich der stärkste Gegner, sodass der Sieg völlig zurecht an die Mingolsheimer geht“, lobte Luca Hodecker nach der 0:5-Niederlage den Gegner.

Damit bleibt die tabellarische Konstellation alles andere als rosig in Odenheimer Perspektive. Dementsprechend ruft Hodecker vor dem Heimspiel gegen Forst grundlegende Tugenden auf: „Nun kommt mit dem FC Forst eine Mannschaft zu uns, die seit fünf Spielen ungeschlagen ist und somit eine breite Brust haben wird. Ich kann es Woche für Woche sagen: Wir müssen unsere individuellen Fehler abstellen und gegen den Ball energisch und engagiert arbeiten. Nur dann kannst du in dieser Saison erfolgreich sein. Bist du gegen den Ball zu weit weg, hat nahezu jede Mannschaft die Qualität, dies auszunutzen. Wir werden alles dafür geben, dass am Sonntag Zählbares bei uns Odenheim bleibt.“ Den dritten Sieg in Folge verpasste der FC Forst gegen Weiher zwar, doch die Elf von Patrick Stucke sicherte sich nach dem 1:3-Pausenrückstand immerhin noch einen Zähler. „Mit dem Spiel bin ich leider nicht ganz zufrieden. Zuletzt hatten wir es in der Defensive richtig gut gemacht, an diesem Tag waren wir leider zu unkonzentriert und haben einfache Fehler gemacht. Ich denke, wenn man 1:3 hinten ist und nochmal zurückkommt, muss man mit einem Punkt zufrieden sein, auch wenn wir noch Chancen hatten, wie z.B. einen vergebenen Elfmeter, um das Spiel noch zu gewinnen“, zog Patrick Stucke ein gemischtes Fazit.

Beim Kellerkind aus Odenheim will Stucke weiterhin auf die eigenen Stärken bauen: „Am kommenden Sonntag müssen wir nach Odenheim, auswärts waren wir zuletzt gut unterwegs. Der FCO ist für mich schwer einzuschätzen aktuell, zudem wird nach der deutlichen Niederlage gegen Mingolsheim eine Reaktion erwartet. Sollten wir unsere zuletzt gezeigte Auswärtsform auf den Platz bringen, dann holen wir uns die drei Punkte, so ist die Vorgabe für das Wochenende.“ PROGNOSE:

Auswärts agiert der FC Forst bisher nicht schlecht, daheim holte Odenheim erst drei Punkte. Unter anderem deshalb reist die Germania favorisiert an.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FC Weiher FC Weiher FV Ubstadt Ubstadt 15:00 PUSH