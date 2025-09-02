Weigl wechselt nach Saudi-Arabien und 1860 München kassiert mit

Das liegt zum einen daran, dass es viele Spieler mittlerweile in die Wüste zieht. Dort wird gutes Geld verdient, Medien berichten von einem angeblichen Nettogehalt über 21 Millionen Euro, das Weigl bei Al-Qadsiah beziehen soll. Gladbach soll indes eine Ablösesumme im Bereich von sieben Millionen Euro erhalten, wobei Weigls Jugendverein 1860 München davon 180.000 Euro kassiere.

Mönchengladbach – Als Julian Draxler im September 2023 von Paris St. Germain zum Al-Ahli SC in Katar wechselte, war der Aufschrei groß. Das einstige Offensivtalent, so der Vorwurf, hatte alle sportlichen Ambitionen vor seinem 30. Geburtstag weggeworfen. Dass Julian Weigl zwei Jahre später von Borussia Mönchengladbach nach Saudi-Arabien wechselt, wird dagegen eher achselzuckend vernommen.

Im Hier und Jetzt erscheint es nachvollziehbar, dass es den Mittelfeldspieler nach Saudi-Arabien zieht. Weigl ist 29 Jahre alt geworden und trägt Verantwortung für seine Familie. Das Geld, das ihm winkt, reicht wohl für mehr als nur ein Leben. Wann sich eine solche Chance ergeben hätte? Das lässt sich nicht seriös beantworten.

Zumal Weigl bei Borussia nach drei Jahren den Status als Stammspieler und Leitwolf verloren hatte. Der ehemalige Vizekapitän verzichtete zwar freiwillig auf die Binde, damit sollte aber keineswegs ein Platz auf der Bank einhergehen. Nach Rocco Reitz zog allerdings auch Philipp Sander an ihm vorbei, mit Jens Castrop übte ein weiterer Spieler Druck aus.

Noch im Trainingslager bekannte sich Weigl zu Gladbach, schloss einen Wechsel mehr oder minder aus. Einzig ein besonderes Angebot könne ihn umstimmen, deutete er seinerzeit an. Dieses ist offensichtlich eingetroffen. Und doch stellt sich bei einem Blick auf Weigls Werdegang die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass jenes besondere Angebot aus Saudi-Arabien stammt und nicht von einem europäischen Spitzenklub.

Vor etwa zehn Jahren ging sein fußballerischer Stern bei Borussia Dortmund auf, nachdem er zuvor bei 1860 auf sich aufmerksam gemacht hatte. Unter Thomas Tuchel reifte Weigl beim BVB zum Stammspieler, aus dem Stand heraus absolvierte er in der Debütsaison 2015/16 insgesamt 51 Pflichtspiele über 3869 Minuten.

Im Mai 2016 feierte Weigl, der aus dem beschaulichen Bad Aibling stammt, sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Sogar bei der Europameisterschaft in Frankreich war er an Bord, obgleich er dort durchgängig auf der Bank saß. Statt eine Achse in der DFB-Elf zu werden, kamen allerdings nur sechs Länderspiele zustande – und auch in Dortmund reifte Weigl nicht zum Superstar.

Transfer nach Saudi-Arabien symbolisiert Wendepunkt für Weigl

Nachdem Tuchel zum Ende der Saison 2016/17 entlassen worden war, nahmen Weigls Einsatzzeiten sukzessive ab. Vielleicht wäre es auf der Karriereleiter steil nach oben gegangen, hätten die BVB-Bosse grünes Licht gegeben, als Tuchel seinen einstigen Schützling im Januar 2019 zu Paris St. Germain locken wollte.

Weigl erhielt aber erst im Januar 2020 die Freigabe und wanderte dann für 20 Millionen Euro zu Benfica ab. Das Auslandsabenteuer war nach zwei Jahren und 115 Pflichtspieleinsätzen vorüber, es ging per Leihe und anschließender Festverpflichtung für etwas mehr als sieben Millionen Euro nach Gladbach.

Weder in Dortmund noch in Lissabon oder Mönchengladbach entwickelte sich Weigl zu einem wirklich Unverzichtbaren. Am Niederrhein war er drei Jahre lang gesetzt, zugleich aber eine Streitfigur im Fan-Umfeld – und letztlich reifte in Fohlen-Trainer Gerardo Seoane offenbar die Erkenntnis, dass die defensive Stabilität nur mit einer personellen Neubesetzung erreicht werden kann.

Nach einer Dekade im europäischen Fußball bleibt festzuhalten, dass Weigl ein guter Spieler, aber kein Spitzenspieler geworden ist. Er wurde kein Dirigent, kein Anführer, kein Lautsprecher. Er schwamm in der Masse mit, stach aus ihr zu selten heraus. Das einstige Top-Talent wird als gehobener Bundesliga-Durchschnitt in Erinnerung bleiben. Keineswegs schlecht, aber auch nicht herausragend gut.

Der Wechsel nach Saudi-Arabien symbolisiert jenen Wendepunkt, der mit der Tuchel-Entlassung in Dortmund 2017 einherging. Dennoch kann Weigl bei Al-Qadsiah sein persönliches Glück finden – so wie Draxler in Katar. „Das Wichtigste ist mein Leben und dass ich mit meiner Familie glücklich bin, nicht nur der Fußball. Und heute könnte ich mir nichts Besseres vorstellen“, sagte der 31-Jährige im August gegenüber Le Parisien. Ergeht es Weigl bald ähnlich?