Weigenheim startet mit Sieg in die Saison 2026/27  

Zum Auftakt der Saison 2026/27 war die 1. Mannschaft des SV Raitersaich auswärts beim SVV Weigenheim zu Gast. Nach einer guten Vorbereitung mit drei Siegen aus vier Testspielen reiste die Mannschaft von Trainer Alex Gebelein mit breiter Brust und dem Ziel an, erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.

Vor der Begegnung gab es bereits einige Stimmen rund um den SV Raitersaich. Von außen wurde teilweise über eine vermeintliche Arroganz oder Überheblichkeit der Gäste gesprochen. Umso mehr sorgte eine Szene bereits nach drei Minuten für ein kleines Schmunzeln: Torhüter Glas ließ beim Abstoß mehr als fünf Sekunden verstreichen. Nach der neuen Regelung bedeutet dies in dieser Saison einen Eckstoß für den Gegner. Die daraus entstandene Möglichkeit blieb allerdings ohne Folgen.

Die Partie der 2. Mannschaft musste aufgrund der Ferienzeit und des damit verbundenen Spielermangels leider abgesagt werden. Dadurch konnte die Erste auf den ein oder anderen zusätzlichen Spieler zurückgreifen.

Die Anfangsphase war geprägt vom gegenseitigen Abtasten. Beide Mannschaften gingen mit hoher Intensität zu Werke und wollten dem Gegner keinen Raum schenken.

Die erste größere Gelegenheit führte dann direkt zur Führung der Gastgeber. Beim Spielaufbau der Raitersaicher unterlief Schepis ein kurzer Aussetzer, als er im Zentrum den Ball verlor. Maar scheiterte im Strafraum zunächst an Glas, doch über Umwege landete der Ball bei Westphal. Dieser nahm sich aus rund 25 Metern ein Herz und setzte den Ball perfekt ins linke Eck zur 1:0-Führung für Weigenheim.

Die Gäste wirkten danach kurzzeitig verunsichert und leisteten sich mehrere Fehler im Spielaufbau. Weigenheim konnte diese Phase jedoch nicht nutzen und blieb ohne weiteren Torerfolg.

Nach 23 Minuten gab es dann eine weitere Neuerung der Saison: Trinkpause.

Mitte der ersten Halbzeit zeigte der SVR dann seine erste gefährliche Offensivaktion. Über Sträßner ging es aus dem Mittelfeld in die Tiefe zu seinem jüngeren Bruder, der Reintsch einsetzte. Dessen Hereingabe konnte Bachmann allerdings nicht optimal verwerten – der Ball ging knapp über das Tor.

Kurz darauf sorgte eine weitere neue Regelung für Diskussionen. Zwei Spieler lagen augenscheinlich verletzt auf dem Platz, doch der Unparteiische ließ zunächst weiterspielen. Erst nach knapp einer Minute wurde die Partie unterbrochen. Beide Spieler mussten anschließend für eine Minute das Spielfeld verlassen.

In der 35. Minute gelang dem SV Raitersaich dann der Ausgleich. Nach einem langen Ball von Riese auf Bachmann wurde dieser kurz vor dem Strafraum gefoult. Der Freistoß von Sträßner wurde zunächst geblockt, der Nachschuss landete jedoch gefährlich im Strafraum und wurde von einem Weigenheimer Verteidiger unglücklich abgefälscht. L. Graf stand im Fünfmeterraum goldrichtig und staubte zum 1:1 ab.

Kurz vor der Pause schlug Weigenheim jedoch erneut zu. Nach einem Einwurf in der Hälfte des SVR kam der Ball wieder zu Westphal, der erneut aus der Distanz Maß nahm und den Ball – wie schon beim ersten Treffer – ins linke Eck setzte. Mit dem 2:1 ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann erneut mit einem Treffer der Gastgeber. In der 50. Minute eroberte die SVV den Ball im gegnerischen Halbfeld. Böhm wurde anschließend tief geschickt und konnte aus elf Metern ins völlig freie Torwarteck zum 3:1 einschieben.

Danach verlor die Partie etwas an Tempo. Viele Unterbrechungen, einige fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters sowie die neuen Regelungen sorgten dafür, dass kaum Spielfluss aufkam. Auch durch Verletzungsunterbrechungen und Abstimmungsprobleme entwickelte sich kein richtiger Rhythmus.

Der SV Raitersaich schaffte es weiterhin nicht, sich klare Torchancen herauszuspielen. Weigenheim setzte immer wieder kleinere Nadelstiche, ohne daraus jedoch weitere zwingende Möglichkeiten zu kreieren.

In der 80. Minute wurde es dann noch einmal turbulent. Nach einer weiteren Diskussion rund um einen Wechselvorgang brachte der Schiedsrichter den Trainer der Gäste auf die Palme und verwies ihn mit Gelb-Rot des Platzes.

Kurz darauf gab es auch für Leon Graf noch eine rote Karte, nachdem es zu einem Austausch mit dem Unparteiischen gekommen war.

In den Schlussminuten passierte auf beiden Seiten nichts Nennenswertes mehr. Somit startet der SVV Weigenheim mit einem umkämpften, aber aufgrund der Chancenverwertung verdienten 3:1-Sieg in die Saison.

Der SV Raitersaich muss dagegen ohne Punkte die Heimreise antreten und wird versuchen, in den kommenden Spielen die ersten Zähler der neuen Saison einzufahren.