Weigenheim sichert sich den Klassenerhalt

Dabei wird der Heimkapitän Leon Reichel verabschiedet, der den Verein in Richtung Landesliga verlässt.

Im heutigen letzten Heimspiel am Zuckermandelweg, treffen der bereits gerettete SVR und der SV Viktoria Weigenheim der heute dringend punkten muss aufeinander.

Wache schickt nach wenigen Minuten Schütz auf der Außenbahn, der lässt seinen Verteidiger ins leere laufen und legt auf Tom Sträßner ab. Dessen Schuss kann Steinmetz noch parieren und Schütz kommt am 2. Posten für den Nachschuss einen schritt zu spät.

In den ersten Minuten war tasteten die Vereine sich jeweil heran.

Nennenswert war in der 21. Minute noch eine Flanke aus dem Halbfeld durch Tim Sträßner, der im 16er Wache sucht. Dieser kommt nur mit der Fußspitze hin und verpasst knapp dad Tor.

In der 30. Minute die nächste Aktion der Heimelf durch Wurzbacher, der durch Schlossers Flanke am 16er gut bedient wird, aber den Ball per Volley knapp vorbeischießt.

Bereits zwei Zeigerumdrehungen später hatte der SVR den nächsten Hochkaräter in Person Tom Sträßner. Durch Ott wurde der Ball gut verlängert und der schnelle Sträßner rennt alleine auf Steinmetz zu. Der bleibt lange stehn und kann den Flachschuss gut parieren.

Jetzt hatten die Männer vom Zuckermandelweg ihre Aktionen, welche sie nicht verwerten konnte. Doch Wegweisend für das Spiel war die 35. Minute.

L. Graf setzt am Mittelpunkt zu einer Grätsche an, nimmt dabei viel Anlauf und erwischt gut den Ball, räumt dabei aber auch seinen Gegenspieler ab. Diese Aktion war rein Objektiv betrachtet eine 50/50 Situation. Der Unparteiische entscheidet Foul und Gelb für L. Graf.

Aufgrund einer bereits in der 20. Minute erhaltenen Gelben Karte wegen eines Remplers, fliegt L. Graf vom Platz und somit ist die Heimelf für 65. Minuten im Unterzahl.

Nach der Pause ändert sich das Bild, dem SVR merkt man die Unterzahl an und Huemmer nutzt seinen Freiraum in der 56. Minute aus, und schießt aus knapp 20m auf den Kasten des SVR flach rechts ins Tor.

Erst in der 68. Minute schafft es der SVR wieder vor das Tor der Gäste.

Fischer dreht sich um seinen Gegenspieler und rennt alleine aufs Tor zu. Seinen Schuss in der rechten Winkel fischt Steinmetz noch aus dem Tor. Klasse parade.

Schütz in der Mitte wäre frei gewesen.

In der 77. Minute hatte Rieder das 0:2 auf dem Fuß, in dem er tief geschickt wird. Den ersten Schuss hält Doganer noch mit dem Fuß und den Nachschuss pariert er glänzend.

Dann flachte das Spiel ab und hatte erst in der 90. Minute wieder den Abschluss des Spiels.

Der SVR verliert in der Vorwertsbewegung den Ball und die Gäste Konter souverän zum 0:2. Maar schiebt sicher aus 16 Meter ein.

Somit sichert sich Weigenheim den Klassenerhalt und die Heimelf schließt die Saison auf den 5. Platz ab.