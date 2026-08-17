Weigenheim entführt 3 Punkte aus Langenzenn

Die Anfangsphase gehört den Langenzenner. Die Gäste aus Weigenheim kamen mit der aggressiven Spielweise wenig zurecht. Durch einige Konter spielten sich die Gäste ein paar Eckbälle heraus. Diese waren jedoch wenig gefährlich. Der TSV spielte mutig nach vorne und hatte einige Chancen. Die meisten Aktion spielten sich jedoch im Mittelfeld ab. Folgerichtig ging es torlos in die Pause, obwohl Langenzenn die Führung verdient hätte.

Nach der Pause kam der TSV wieder mutig aus der Kabine. Erst war es Stumpf aus der 2. Reihe, doch der Keeper parierte stark. Direkt danach war es Pattaro, der den Ball Volley knapp übers Tor beförderte.

Von den Gästen kam auch weiterhin wenig. In der 85. Minute kamen die Gäste aus dem Nichts in den Konter und überlupften Reichel zur 0:1 Führung. Das kam unerwartet.

0:1 war somit auch der Endstand.