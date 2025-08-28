Weiffenbach entscheidet Pokalfight in Bünde

Am Donnerstagabend, den 28. August, empfing der Bünder SV den TuS Bruchmühlen in der ersten Runde des Kreispokals Herford. Die Zuschauer bekamen ein intensives und spannendes Pokalduell zu sehen, in dem die Gäste aus Bruchmühlen über weite Strecken den Ton angaben.

Von Beginn an setzte der TuS Bruchmühlen die Gastgeber unter Druck. Mit frühem Pressing und hoher Laufbereitschaft zwangen sie den Bünder SV immer wieder zu Fehlern im Aufbauspiel. Die Abwehr des BSV stand jedoch sicher und konnte klare Torchancen zunächst verhindern.

Bünde versuchte, sich mit schnellen Gegenstößen zu befreien, blieb aber meist an der gut organisierten Defensive der Gäste hängen. So ging es trotz optischer Überlegenheit von Bruchmühlen torlos in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Geduld wird belohnt

Auch im zweiten Durchgang blieb Bruchmühlen das spielbestimmende Team. Immer wieder rollten die Angriffe auf das Tor des BSV zu, doch lange verteidigten die Hausherren leidenschaftlich und hielten das 0:0.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 95. Minute

Nach einem energischen Angriff nutzte J. Weiffenbach eine Lücke in der Bünder Defensive und erzielte das viel umjubelte 0:1 für den TuS Bruchmühlen.

Bünde versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, kam aber nicht mehr gefährlich zum Abschluss. Bruchmühlen verteidigte die Führung clever und brachte den Sieg über die Zeit.

Fazit

Der TuS Bruchmühlen war über die gesamte Partie die aktivere Mannschaft, machte viel Druck und belohnte sich spät mit dem entscheidenden Treffer. Der Bünder SV hielt lange tapfer dagegen, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben und scheidet aus dem Pokal aus.

Autor : Pascal Brinkmann

©Brinkmann Media Group