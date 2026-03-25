Weidenthal und Mittag verlängern beim TSV Neustadt Holstein

Moritz Weidenthal und Tom Mittag geben ihre Zusage für die kommende Saison beim TSV Neustadt Holstein. Während Moritz in der Defensive für Stabilität sorgt, glänzt Tom mit seinem Offensivspiel – ein Duo, das das Team weiterhin prägen wird.

Der TSV Neustadt Holstein kann auf zwei weitere Personalentscheidungen bauen: Mit Moritz Weidenthal und Tom Mittag haben die nächsten Youngsters ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Beide befinden sich aktuell in ihrer zweiten Herrensaison und zeigen bereits, welches Potenzial in ihnen steckt.

Moritz Weidenthal überzeugt vor allem durch seine Körperlichkeit und Zweikampfstärke. Schon in jungen Jahren verleiht er der Defensive des TSV Neustadt Holstein enorme Stabilität und gilt als wichtiger Rückhalt im Abwehrzentrum.