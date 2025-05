Weidenstetten siegt verdient...

Ein erneut sehr schwacher und müder Auftritt des TSV. Die Gäste sind von Beginn an die bessere Mannschaft und haben die besseren Chancen, die aber meist Reichelt zu nichte macht. Einer der wenigen guten Angriffe des TSV führt dann zur Führung durch Benz (23.). In der Folge ist der TSV etwas besser im Spiel ohne zu glänzen. In der zweiten Halbzeit geht dem TSV gefühlt die Puste aus und Weidenstetten ist aktiver, vergibt aber beste Chancen auf ein Tor. Noller verpasst das 2-0 und dann folgt nach einem strittigen Elfmeter der Ausgleich (80.). Wenige Minuten später folgt das 1-2 (85.). Eckle per Distanzschuss und Noller haben die Chance auf den Ausgleich, der aber nicht fällt. Mit dem Schlusspfiff kontert Weidenstetten zum 3-1. Am Ende ein verdienter Sieg für Weidenstetten nach schwacher Leistung des TSV.