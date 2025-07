Weidens U17-Torjäger kam: Raigeringer U19 hat klare Ziele

Erst wenige Wochen vor dem Ende der alten Saison stieß Sükrü Atas zur Raigeringer Mannschaft, trat an die Seite von Trainer Christian Fuchs. Der 26-jährige Schwandorfer, zuvor U19-Coach bei der SpVgg SV Weiden und der SG Schwandorf, berichtet: „Eigentlich wollte ich bis zum Sommer eine trainerfreie Zeit genießen. Da sich die U19 sechs Spiele vor dem Saisonende auf dem direkten Abstiegsplatz befand, wurde ich von Jugendleiter Rainer Ehbauer kontaktiert. Wir haben uns auf Anhieb verstanden, weshalb ich die Truppe schließlich mit Trainerpartner Christian Fuchs übernommen habe, um den noch möglichen Klassenerhalt zu schaffen“, erzählt der B-Lizenz Inhaber, der das Traineramt ursprünglich nach den sechs Spielen wieder abgeben wollte. „Allerdings war es für mich eine Herzensangelegenheit, die Truppe mindestens ein weiteres Jahr zu betreuen. Ich fühle mich sehr wohl in Raigering und freue mich darauf, die Spieler zu entwickeln.“



Für die vierte volle Saison des SV Raigering in der Junioren-Landesliga steckt Atas klare Ziele. Einmal wäre das: „Die Spieler auf den Herrenbereich vorzubereiten und ihnen den letzten Feinschliff mitzugeben.“ Und als Mannschaftsziel: „Wir möchten nicht wie in der Vorsaison bis ans Ende der Saison um den Klassenerhalt bangen müssen, sondern so früh wie möglich einen gesicherten Mittelfeldplatz in der sehr niveauvollen U19-Landesliga einnehmen.“ Atas, der die Liga durch sein Schaffen bei der SpVgg SV Weiden gut kennt, ist sich sicher: „Mit sehr starken Aufsteiger wird die Liga nochmal extrem an Niveau gewinnen.“



Um für die künftigen Herausforderungen gewappnet zu sein, hat der Verein auch ein paar Talente in den Pandurenpark gelotst. Ein altbekanntes Gesicht ist James Bucher. Das 17-jährige Sturmtalent kehrte nach zwei Spielzeiten bei der SpVgg SV Weiden nach Raigering zurück. Letzte Saison kürte er sich mit 23 Toren in 17 Spielen zum Torschützenkönig der U17-Landesliga. In der Raigeringer U15 erzielte er gar 39 Saisontreffer. „Es war mir besonders wichtig, in der Offensive Qualität mitzubringen“, sagt Sükrü Atas, der Bucher kontaktierte und vom Wechsel überzeugen konnte.



Des Weiteren entschieden sich Demian Ibric (zuvor U17 SGV Nürnberg-Fürth), Marc Busch (U17 TSV Kareth-Lappersdorf) und Ruzhdi Spahiu (U19 Jahn Regensburg Futsal) zu einem Wechsel zum SVR. Aus der eigenen U17 stießen mit Jakob Piehler, Felix Belzner, Jonas Lorenz und Keeper Julian Lindner vier Spieler dazu. Die Saison beginnt für die Raigeringer Talente am 31. August mit dem Derby bei der SpVgg SV Weiden.