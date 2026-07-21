Weidens Talentschmiede boomt – Bayerns U13-Elite schaut vorbei Am kommenden Sonntag steigt am Wasserwerk die fünfte Auflage des hochkarätig besetzten Ostbayerncups von PM / fw · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Unter anderem der FC Bayern München schickt seine U13 (weißes Trikot) in die Oberpfalz. – Foto: Mike Megapix

Der Nexans-autoelectric-Sportpark der SpVgg SV Weiden verwandelt sich am kommenden Sonntag, den 26. Juli, in das Epizentrum des bayerischen Jugendfußballs. Bei der inzwischen fünften Auflage des prestigeträchtigen Ostbayerncups messen sich die vielversprechendsten U13-Talente des Freistaats. Das Turnier, das zum vierten Mal in Folge auf dem Gelände am Weidener Wasserwerk ausgetragen wird, gilt als die bedeutendste Veranstaltung dieser Altersklasse in der Region. Der Startschuss fällt um 10.30 Uhr, während das große Finale für etwa 15.30 Uhr terminiert ist.

Das „Who's Who“ des bayerischen Fußballs zu Gast Die Attraktivität des Ostbayerncups strahlt längst weit über die regionalen Grenzen hinaus. Dass fast alle bayerischen Profi-Nachwuchsleistungszentren (NLZ) geschlossen im Oberpfälzer Nordosten antreten, unterstreicht den Stellenwert des Turniers. Es fungiert als Vorzeigeprojekt für die enge Verzahnung zwischen dem Profibereich und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) im Sinne der Nachwuchsförderung.



Das diesjährige Teilnehmerfeld verspricht Fußballkost auf Top-Niveau. Neben den beiden Regionalauswahlen aus Nord- und Ostbayern sowie den Gastgebern schicken die großen Traditionsvereine ihre Teams ins Rennen: FC Bayern München, TSV 1860 München, FC Augsburg, FC Ingolstadt 04, SpVgg Greuther Fürth, SpVgg Unterhaching und SSV Jahn Regensburg. Bereits die Vorrundenbegegnungen versprechen packende Duelle – darunter das prestigeträchtige Münchner Stadtderby zwischen dem FC Bayern und den „Löwen“.

Weidens eigene Talentschmiede boomt Dass die SpVgg SV Weiden bei diesem Elite-Treffen längst kein bloßer Zuschauer mehr ist, liegt an einer beeindruckenden Entwicklung im eigenen Haus. Die Schwarz-Blauen müssen sich vor den großen Profi-NLZs nicht mehr verstecken. In den vergangenen fünf Jahren hat der Verein eine kontinuierliche sportliche Bergauffahrt hingelegt. Über alle Altersklassen hinweg verbessern sich die Weidener Jugendteams von Saison zu Saison stetig. Diese Früchte der harten Arbeit spiegeln sich im gesteigerten Niveau des gesamten Vereinsnachwuchses wider. Die hauseigene „Wasserwerkschmiede“ hat sich damit im letzten halben Jahrzehnt zu einer der absoluten Top-Adressen für regionale Toptalente entwickelt.



Der sportliche Maßstab ist hoch: Als Gejagter geht der FC Bayern München ins Turnier. Die Vertretung aus der Landeshauptstadt reist nicht nur als amtierender Champion an, sondern sicherte sich auch bei allen bisherigen vier Auflagen die Trophäe. Die Historie des Ostbayerncups zeigt jedoch, dass die Konkurrenz nicht chancenlos ist. So schrammte die Regionalauswahl Ostbayern beim Debütturnier nur hauchdünn an einer Sensation vorbei und scheiterte erst im Endspiel am Rekordsieger.Auch die Hausherren der SpVgg SV Weiden konnten in der Vergangenheit glänzen, knöpften den Bayern einen Punkt ab und ärgerten das eine oder andere Profi-NLZ. Mit dem Aufwind der bärenstarken Jugendarbeit der letzten fünf Jahre im Rücken wollen die Weidener Jungs dieses Jahr im heimischen Nexans-autoelectric-Sportpark erst recht für Furore sorgen.



