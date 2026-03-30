Weidens Reaktion verpufft: Bornheim greift nach dem Klassenerhalt

Klassenerhalt so gut wie sicher: Der SSV Bornheim ist nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen Teutonia Weiden seinem Ziel nahe. – Foto: LaBima

Eigentlich wollte Teutonia Weiden nach dem Nichtantritt in der Vorwoche auf dem Rasen ein sportliches Ausrufezeichen setzen – doch dieser Plan ging völlig nach hinten los. Gegen einen spielfreudigen SSV Bornheim kassierte die Temür-Elf eine herbe 0:4-Klatsche. Während der Aufsteiger aus Bornheim mit nun 14 Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone fast schon für ein weiteres Jahr in der Mittelrheinliga planen kann, rückt der Abstieg für Weiden bei acht Zählern Rückstand immer näher.

Nach dem Seitenwechsel machte der SSV dann kurzen Prozess. Binnen fünf Minuten schraubten Julio Molongua (55.) und Justin Krausa (60.) das Ergebnis auf 3:0 hoch. „Nach der Pause kamen wir stark aus der Kabine: Innerhalb weniger Minuten hatten wir mehrere hundertprozentige Chancen. Mit dem 2:0 und dem schnellen 3:0 war die Partie entschieden“, so Schmitz weiter. Den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte setzte der eingewechselte Mohamed Zaim in der 82. Spielminute.

Es dauerte es gut eine halbe Stunde, bis der Torreigen eröffnet wurde. Nils Wolters verwertete ein flaches Zuspiel von Cedric Abresch direkt zur 1:0-Führung für die Gäste (31.). Bornheim-Coach Patrick Schmitz analysierte den Beginn wie folgt: „Die ersten 20 Minuten verliefen auf Augenhöhe, doch mit zunehmender Spieldauer wurden wir dominanter. In der ersten Halbzeit haben wir einige aussichtsreiche Situationen im letzten Drittel nicht konsequent ausgespielt, aber mit viel Einsatz verteidigt.“

Bornheim schielt nach vorne – Weiden unter Druck

Für Bornheim ist der Klassenerhalt auf Platz 9 nun in greifbarer Nähe. Schmitz zeigte sich nach dem Abpfiff entsprechend stolz auf seine Truppe: „Mit diesem Spieltag sind wir unserem Saisonziel ein gutes Stück näher gekommen. Ich bin stolz auf die geschlossene Mannschaftsleistung. Jetzt blicken wir nicht nur nach unten, sondern auch nach vorne – wir wollen in den verbleibenden Spielen so viele Punkte wie möglich sammeln und dabei den Spaß am Spiel nicht vergessen.“

Ganz anders ist die Gemütslage bei der Teutonia. Bei nur noch neun verbleibenden Partien wird die Mission Klassenerhalt bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer zur Herkulesaufgabe. Das angestrebte sportliche Zeichen nach den Schlagzeilen der Vorwoche blieb jedenfalls aus.