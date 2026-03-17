Weidens NLZ-Leiter Oliver Eckl hört im Sommer auf Weichenstellung am Wasserwerk: Der Chef des Nachwuchsleistungszentrums wird sich aus persönlichen Gründen verabschieden von Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Bei der SpVgg SV Weiden tritt Oliver Eckl (rechts, hier bei seiner Vorstellung mit Sportdirektor Rüdiger Hügel) im Sommer von seinem Posten als NZL-Leiter ab. – Foto: Dagmar Nachtigall

Bei der SpVgg SV Weiden steht ein personeller Umbruch in der sportlichen Führung des Nachwuchsbereichs bevor. Wie der Verein in einer am Dienstag von Sportdirektor Rüdiger Hügel versandten Mitteilung informiert, wird Oliver Eckl, Leiter des BFV-Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), sein Amt zum Sommer 2026 niederlegen. Der Abschied basiert auf Veränderungen im persönlichen Bereich des 33-Jährigen.

Den Entschluss, die verantwortungsvolle Aufgabe im Weidener NLZ abzugeben, fiel Eckl nach reiflicher Überlegung. Ausschlaggebend hierfür sind sowohl berufliche als auch private Veränderungen, die ein zeitintensives Engagement in diesem Umfang künftig nicht mehr möglich machen. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, wird er sich ab Sommer 2026 aus der aktiven Leitung des Nachwuchsbereichs zurückziehen.



Die Verantwortlichen der SpVgg SV Weiden bedauern diesen Entschluss: „Oliver Eckl hinterlässt ein bestelltes Feld und hat den Grundstein für die positive sportliche Entwicklung maßgeblich mit eingeleitet. Unter seiner Regie wurde die Qualität im Trainerteam konsequent gesteigert“, heißt es in der Vereinsmeldung. Insbesondere im Kleinfeldbereich setze die SpVgg SV nun ausschließlich auf lizenzierte Fachkräfte. Ein besonderes Aushängeschild von Eckls Arbeit sei der Jahrgang 2011. „Bevor er die NLZ-Leitung übernahm, formte Eckl diesen Kader als Trainer selbst und trieb die Kaderplanung voran.“ Die Früchte dieser Arbeit sind beachtlich: Nach zwei souveränen Meisterschaften in der BFV-Förderliga sicherte sich das Team im Herbst 2025 den Titel in der Bayernliga Nord. Damit qualifizierte sich die Mannschaft für die Aufstiegsrunde zur U15-Regionalliga – der höchsten süddeutschen Spielklasse, in der Gegner wie der FC Bayern München oder der 1. FC Nürnberg warten.





Zum Abschied bedankte sich Oliver Eckl bei der Vereinsführung und den Trainern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er sieht die SpVgg SV Weiden weiterhin als die Top-Adresse für Jugendarbeit in der Oberpfalz. Auch der Verein um den Vorsitzenden Michael Kurz sprach Eckl seinen Dank für den Einsatz im vergangenen Jahr aus.



Grundsätzlich bleibt die Nachwuchsarbeit das Herzstück der SpVgg SV Weiden. In Zukunft solle dieser Bereich noch stärker forciert werden, „um die eigene Identität zu schärfen und die Durchlässigkeit vom NLZ in den Seniorenbereich weiter zu erhöhen“, heißt es von Vereinsseite. Ziel sei es, sportlich noch mehr Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft zu ermöglichen und ebenso die gesamte Region mit hervorragend ausgebildeten Fußballern zu stärken.