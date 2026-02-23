Weidens geglückte Generalprobe mit emotionalem Pühler-Tor Testspiele am Montag: Bayernligist schraubt das Ergebnis in der Schlussphase nach oben +++ Thalmassings neuer Stürmer Benslimane erzielt Blitz-Hattrick +++ Bach feiert Schützenfest von Florian Würthele · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Thalmassings neuer Stürmer Younes Benslimane (links in Weiß) erzielte seine ersten drei Tore für den Bezirksligisten. – Foto: Florian Würthele

8:0, 6:0 und 4:0. Die Testspiele am Montagabend mündeten alle in deutlichen Ergebnissen. Fünf Tage vor dem ersten Punktspiel in der Bayernliga Nord hat sich die SpVgg SV Weiden nochmal ein gutes Gefühl abgeholt. Die Wasserwerkler gewannen gegen den Landesligisten FC Tegernheim mit 4:0. Emotional wurde es in der 82. Minute, als der lange verletzte Stefan Pühler sein erstes Tor in dieser Saison schoss.



Gar mit 6:0 war Süd-Bezirksligist FC Thalmassing gegen den Kreisligisten ASV Undorf erfolgreich. Für einen Blitz-Hattrick zeichnete Thalmassings neuer Angreifer Younes Benslimane verantwortlich. Noch einen drauf legte Thalmassings Ligakontrahent der VfB Bach. Die Leppien-/Prinz-Elf fertigte den TSV Falkenstein (Kreisklasse) mit 8:0 ab.



Geglückte Generalprobe der SpVgg SV Weiden vor dem Bayernliga-Auftakt am Samstag in Großschwarzenlohe. Die Schwarz-Blauen entschieden den Vergleich mit dem Landesligisten FC Tegernheim klar für sich sich. „Ein sehr druckvolles und konzentriertes Spiel von uns. Unsere Zielvorgabe vor dem Spiel war es, mit einem guten Gefühl aus dem Spiel zu gehen. Das ist uns nicht nur durch das Ergebnis, sondern durch die geschlossene und einheitliche Leistung meiner Mannschaft gelungen. Ich bin sehr zufrieden“, zeigte sich Weidens Trainer Michael Riester zufrieden. Deutlich wurde das Ergebnis allerdings erst hintenraus. Weidens Führungstreffer durch Josef Rodler aus der 9. Minute hatte sehr lange Bestand. Die Gäste aus Tegernheim kamen immer wieder zu guten Umschaltsituationen, machten ein gutes Spiel. In der Schlussphase trafen die Hausherren dann dreimal binnen kürzester Zeit und schraubten so den Spielstand in die Höhe. Rodler mit seinem zweiten Treffer (78.), Felix Behnke (79.) und Stefan Pühler (82.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Für den eingewechselten Pühler war es der erste Torerfolg in dieser Saison nach langer Verletzung.









Klare Angelegenheit auf dem Kunstrasenplatz in Oberhinkofen! Der FC Thalmassing war speziell zwischen Minute 15 und 45 Chef im Ring. In dieser Phase trafen die Roosters fünf Mal. Winter-Neuzugang Younes Benslimane markierte einen Blitz-Hattrick (27., 28. und 32.). Zugleich waren es seine ersten drei Buden im Dress des Bezirksligisten. Das schönste Tor des Abends gebührte jedoch Florian Wittl, der kurz vor Spielschluss sehenswert per Volleyabnahme traf. Im zweiten Durchgang sowie in der ersten Viertelstunde gestaltete Kreisligist ASV Undorf, der drei Verletzte zu beklagen hatte, das Geschehen deutlich offener.



