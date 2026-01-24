Weidens Ex-Torjäger Werner verstärkt Vohenstrauß

Bei der SpVgg Vohenstrauß bestand im Offensivbereich dringender Handlungsbedarf, nachdem sich Ales Demeter im Winter gen Tschechien verabschiedet hat und Volker Lorenz zu einer mehrmonatigen Weltreise aufbricht. „Wie bereits bekannt ist, haben wir im Winter zwei offensive Achsenspieler verloren. In dieser Jahreszeit weiß jeder, dass es unheimlich schwer ist, eine Verstärkung vor allem auf dem deutschen Markt zu gewinnen. Ich habe an Benjamin öfter gedacht, weil er ein Vohenstraußer ist. Er war jedoch jahrelang in Weiden gebunden und zufrieden und wir hatten nicht gerade den Bedarf, diese Position bei uns zu verstärken. Nun hat es die Situation ergeben, ihn anzusprechen. Wir sind froh, dass er sich nach einer knapp einjährigen Pause entschieden hat, wieder in das Fußballgeschäft einzusteigen. Wir werden versuchen, Benjamin möglichst schnell zu seiner alten Form aufzubauen. Wir wünschen uns, dass er uns nicht nur sportlich hilft, sondern auch menschlich. Er ist ein Spieler, der Führungseigenschaften besitzt. Das ist sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ganz wichtig“, äußert sich Cheftrainer Martin Schuster zu der Verpflichtung Werners.



Mit Benjamin Werner, der in Kürze 40 Jahre alt wird, holen sich die Vohenstraußer massig Erfahrung an Bord. Ab 2016 stürmte Werner für die SpVgg SV Weiden in der Landes- und Bayernliga, wartete jede Saison mit einer guten Torquote auf. Zuletzt stand er nur noch der zweite Mannschaft der Wasserwerkler zur Verfügung. In der abgelaufenen Bezirksliga-Saison erzielte er in 22 Spielen 12 Tore. In der Vergangenheit trug der Mittelstürmer auch das Dress des FC Amberg, des SV Etzenricht und des SC Luhe-Wildenau.