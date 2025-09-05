Weidenhausen unter Druck – schlägt Baunatals Heimstärke wieder zu?

Nach dem wilden 6:3-Auswärtssieg im Pokal will Baunatal in der Liga wieder seine Heimstärke unter Beweis stellen, wo beide bisherigen Partien gewonnen wurden. Gegner Hummetroth hat als Aufsteiger bereits elf Punkte gesammelt und spielt mit viel Erfahrung aus höheren Ligen. Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn, das für beide Mannschaften Richtung obere Tabellenhälfte wegweisend sein könnte.

Adler unter Zugzwang