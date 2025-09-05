Weidenhausen unter Druck – schlägt Baunatals Heimstärke wieder zu?

Am siebten Spieltag der Hessenliga stehen die nordhessischen Klubs vor schweren Aufgaben. Der CSC 03 Kassel tritt beim Absteiger FC Gießen an, der KSV Baunatal empfängt den starken Aufsteiger SV Hummetroth, und SV Weidenhausen muss zu Hause gegen Türk Gücü Friedberg dringend punkten.
Rothosen im Waldstadion gefordert
Gießen gegen Kassel, beide mit vier Punkten im unteren Tabellendrittel – das direkte Duell verspricht richtungsweisenden Charakter. Gießen hat nach dem Regionalliga-Abstieg einen tiefgreifenden Umbruch hinter sich, während der CSC 03 weiter stark von Verletzungen gebeutelt ist. Entscheidend für die Rothosen wird sein, die vielen Gegentore abzustellen und die Chancenverwertung zu verbessern.
Außergewöhnlicher Gegner
Nach dem wilden 6:3-Auswärtssieg im Pokal will Baunatal in der Liga wieder seine Heimstärke unter Beweis stellen, wo beide bisherigen Partien gewonnen wurden. Gegner Hummetroth hat als Aufsteiger bereits elf Punkte gesammelt und spielt mit viel Erfahrung aus höheren Ligen. Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn, das für beide Mannschaften Richtung obere Tabellenhälfte wegweisend sein könnte.
Adler unter Zugzwang
Nach zwei deutlichen Auswärtsniederlagen stehen die Adlerträger unter großem Druck, ihren ersten Sieg einzufahren. Friedberg reist mit acht Punkten an und hat unter dem neuen Trainer Maik Vetter zuletzt Stabilität gewonnen. Will Weidenhausen bestehen, muss das Team körperlich präsenter auftreten und die wenigen Torchancen konsequent nutzen.