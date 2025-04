Weidenhausen und Nordkreis bereit für Gipfeltreffen

Marburg-Biedenkopf. Das Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf kann kommen. Die SG Nordkreis zeigte sich beim 2:0-Sieg beim SV Hartenrod am Sonntag gut gerüstet. Und auch der mit vier Punkten Vorsprung führende VfL Weidenhausen hat sich beim 6:0 daheim gegen den FV Breidenbach II keine Blöße gegeben. Im Tabellenkeller hat der SSV Bottenhorn beim FC Angelburg am Samstag eine 1:3-Niederlage quittieren müssen. Die Heide-Kicker haben sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Der SSV hat noch vier Spiele vor sich. Aber die direkte Konkurrenz aus Dautphetal und SG Wommelshausen/Dernbach, die am Mittwoch (18.30 Uhr) aufeinander trifft, hat jeweils noch sechs Spiele zu bestreiten.