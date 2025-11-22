Weidenhausen und CSC 03 unter Druck – Baunatal reist zum Meister

Baunatal muss beim formstarken Meister FSV Fernwald den Verlust von Mittelfeldantreiber Jonas Springer kompensieren, dessen Kreuzbandriss den Kader zusätzlich destabilisiert. Trotz der personellen Engpässe hofft der Tabellenachte auf defensive Stabilität und punktuelle Nadelstiche gegen eine Mannschaft, die aus den vergangenen fünf Spielen 13 Zähler holte.

Die Suche nach Stabilität

Weidenhausen geht mit fünf ungeschlagenen Pflichtspielen aus den vergangenen sieben Partien in das Auswärtsspiel beim Aufsteiger, bleibt jedoch anfällig in der Schlussphase – zwei Last-Minute-Gegentore zuletzt verhinderten einen möglichen Befreiungsschlag. Gegen Turabdin-Babylon, das sich im oberen Tabellenmittelfeld festgesetzt hat, müssen die Adlerträger ihre defensive Stabilität über 90 Minuten halten. Struktur und Effizienz im Umschaltspiel sollen den zweiten Saisonsieg ermöglichen. Personalsorgen vor wichtigem Heimspiel