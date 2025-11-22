 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Weidenhausen und CSC 03 unter Druck – Baunatal reist zum Meister

18. Spieltag der Hessenliga

Der 18. Spieltag der Hessenliga stellt die drei nordhessischen Vertreter vor anspruchsvolle Aufgaben: Während KSV Baunatal beim amtierenden Meister seine angeschlagene Statik stabilisieren will, sucht SV Weidenhausen im Tabellenkeller weiter nach Verlässlichkeit. Der CSC 03 Kassel kämpft erneut mit Personalnot – und um dringend benötigte Punkte.

Schwere Auswärtsprüfung

Baunatal muss beim formstarken Meister FSV Fernwald den Verlust von Mittelfeldantreiber Jonas Springer kompensieren, dessen Kreuzbandriss den Kader zusätzlich destabilisiert. Trotz der personellen Engpässe hofft der Tabellenachte auf defensive Stabilität und punktuelle Nadelstiche gegen eine Mannschaft, die aus den vergangenen fünf Spielen 13 Zähler holte.

Die Suche nach Stabilität

Weidenhausen geht mit fünf ungeschlagenen Pflichtspielen aus den vergangenen sieben Partien in das Auswärtsspiel beim Aufsteiger, bleibt jedoch anfällig in der Schlussphase – zwei Last-Minute-Gegentore zuletzt verhinderten einen möglichen Befreiungsschlag. Gegen Turabdin-Babylon, das sich im oberen Tabellenmittelfeld festgesetzt hat, müssen die Adlerträger ihre defensive Stabilität über 90 Minuten halten. Struktur und Effizienz im Umschaltspiel sollen den zweiten Saisonsieg ermöglichen.

Personalsorgen vor wichtigem Heimspiel

Der abstiegsbedrohte CSC 03 geht erneut mit erheblichen Personalfragen in sein Heimspiel, da nach mehreren Langzeitausfällen nun auch Torhüter Patkevych fraglich ist und weitere Spieler grippebedingt ausfallen könnten. Die Partie gegen die spielstarke U21 des SV Darmstadt 98 wird damit zu einem Kraftakt für eine Mannschaft, die trotz der Belastungen ihren internen Zusammenhalt betont. Die Kasseler hoffen, die defensive Stabilität zu verbessern und den Anschluss im Tabellenkeller zu halten.

