Weidenhausen steigt nach Spektakel ab – Baunatal verspielt Führung

An der Jahnkampfbahn entwickelte sich ein Derby, das alles hatte – nur keine defensive Ordnung. Der CSC legte durch Jon Mogge und Mate Mustapic früh vor, ließ Weidenhausen aber noch vor der Pause durch Marius Jung und Jan Gerbig auf 2:2 herankommen. Nach dem Seitenwechsel zog Kassel erneut davon, diesmal konsequenter: Mogge, Mustapic und Alban Meha schraubten das Ergebnis zwischenzeitlich auf 6:2, ehe die Adler durch Kilian Krug und Henrik Peter nur noch verkürzen konnten.

Für den CSC war dieser wilde Derbysieg weit mehr als nur ein Spektakel. Nach dem die Konkurrenz aus Marburg und Darmstadt ebenfalls gewann, lieferten die Rothosen genau die Leistung, die sie im Abstiegskampf brauchten. Weidenhausen dagegen zeigte zwar erneut Offensivqualitäten, bekam das Spiel aber defensiv nie unter Kontrolle – und muss nach der Niederlage endgültig den Gang in die Verbandsliga antreten.