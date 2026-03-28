Weidenhausen setzt Lebenszeichen – CSC mit Rückschlag im Keller

Der 25. Spieltag hat Nordhessen drei sehr unterschiedliche Geschichten geliefert: SV Weidenhausen meldete sich mit einem verdienten Heimsieg gegen Darmstadt II zurück, KSV Baunatal hielt gegen Tabellenführer Eintracht Frankfurt II phasenweise gut mit und CSC 03 Kassel kassierte in Hanau einen schmerzhaften Rückschlag im Abstiegskampf.
Bitterer Abend trotz Jubiläum
Es hätte der passende Rahmen für einen besonderen Abend werden können: Flutlicht, 400 Zuschauer, Daniel Borgardts 400. Ligaspiel für den KSV. Doch sportlich blieb der ganz große Moment aus. Baunatal hielt gegen den Primus zunächst ordentlich dagegen, wurde nach gut einer halben Stunde stärker und kam durch Paul Kohlstädt sowie eine Ecke ans Lattenkreuz selbst zu vielversprechenden Szenen. Dann traf Daniel Starodid praktisch mit dem Pausenpfiff zum 0:1, kurz nach Wiederbeginn legte Frankfurt nach. Der zweite Gegentreffer und die Gelb-Rote Karte gegen Egli Milloshaj nahmen dem KSV danach die Chance auf eine echte Aufholjagd. Zwar hatte Baunatal noch Glück, dass ein Frankfurter Kopfball nach der Pause trotz klaren Kontakts hinter der Linie nicht als Tor gewertet wurde, insgesamt war der Tabellenführer aber die reifere und abgeklärtere Mannschaft. Für den KSV bleibt damit die Erkenntnis, gegen das beste Team der Liga nicht eingebrochen zu sein – aber eben auch nicht nah genug an einem Punktgewinn.
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Patzer im Tabellenkeller
Für den CSC war das Spiel beim Schlusslicht genau die Partie, vor der Lothar Alexi gewarnt hatte – und genau deshalb ist die Niederlage so bitter. Hanau ging durch einen Foulelfmeter von Daniel Major in Führung, Nico Möller glich nach der Pause zwar zum 1:1 aus, doch Patrick Zech entschied die Partie in der 76. Minute zugunsten der Gastgeber. Damit verpassten die Rothosen die Möglichkeit, sich im engen Keller zumindest etwas Luft zu verschaffen Besonders schmerzhaft ist das Ergebnis, weil der CSC zuletzt beim 1:1 gegen Gießen Stabilität gezeigt hatte und in Hanau auf einen direkten Konkurrenten traf. Statt den eigenen kleinen Aufwärtstrend zu veredeln, bekam Kassel im Abstiegskampf einen Dämpfer, der tabellarisch deutlich schwerer wiegt als manche klare Niederlage gegen ein Spitzenteam. Hanau bleibt Letzter, ist aber wieder näher herangerückt – und der CSC nimmt einen verpassten Wirkungstreffer mit in die nächsten Wochen.
Nächster Heimsieg eingetütet
Weidenhausen hat sich für einen couragierten Heimauftritt diesmal tatsächlich belohnt. Nach einem eher unglücklichen Rückstand durch einen verwandelten Handelfmeter ließ sich die Mannschaft von Dennis Schanze nicht aus der Bahn werfen, sondern blieb die aktivere und zielstrebigere Elf. Tonic Binneberg glich nach der Pause aus, Henrik Peter köpfte die Adler dann zum verdienten 2:1-Sieg. Gerade aus nordhessischer Sicht war dieser Erfolg wichtig, weil Weidenhausen in den Heimspielen 2026 zuvor zwar ordentliche Leistungen gezeigt hatte, daraus aber zu selten den maximalen Ertrag zog. Gegen Darmstadt II war das anders: Die Adler blieben dran, entwickelten nach dem Ausgleich spürbaren Druck und brachten den Vorsprung in einer intensiven Schlussphase über die Zeit. Im Tabellenbild ist die Lage weiterhin schwierig, aber dieses 2:1 liefert wenigstens wieder ein belastbares Argument dafür, dass Weidenhausen im Kampf um den Anschluss noch nicht aufgegeben hat.