Weidenhausen setzt Lebenszeichen – CSC mit Rückschlag im Keller

Es hätte der passende Rahmen für einen besonderen Abend werden können: Flutlicht, 400 Zuschauer, Daniel Borgardts 400. Ligaspiel für den KSV. Doch sportlich blieb der ganz große Moment aus. Baunatal hielt gegen den Primus zunächst ordentlich dagegen, wurde nach gut einer halben Stunde stärker und kam durch Paul Kohlstädt sowie eine Ecke ans Lattenkreuz selbst zu vielversprechenden Szenen. Dann traf Daniel Starodid praktisch mit dem Pausenpfiff zum 0:1, kurz nach Wiederbeginn legte Frankfurt nach. Der zweite Gegentreffer und die Gelb-Rote Karte gegen Egli Milloshaj nahmen dem KSV danach die Chance auf eine echte Aufholjagd. Zwar hatte Baunatal noch Glück, dass ein Frankfurter Kopfball nach der Pause trotz klaren Kontakts hinter der Linie nicht als Tor gewertet wurde, insgesamt war der Tabellenführer aber die reifere und abgeklärtere Mannschaft. Für den KSV bleibt damit die Erkenntnis, gegen das beste Team der Liga nicht eingebrochen zu sein – aber eben auch nicht nah genug an einem Punktgewinn.