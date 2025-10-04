 2025-10-02T08:44:29.515Z

Weidenhausen sehnt ersten Saisonsieg herbei - CSC im Kellerduell

11. Spieltag der Hessenliga

Am 11. Spieltag der Hessenliga stehen die drei nordhessischen Vertreter unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Während KSV Baunatal in der Spitzengruppe angekommen ist und zu Hause weiter makellos bleiben möchte, steckt SV Weidenhausen unverändert tief im Tabellenkeller. CSC 03 Kassel reist zum direkten Konkurrenten Waldgirmes und muss dort Wiedergutmachung für die jüngste Niederlage leisten.

Parkstadion soll Festung bleiben

Der KSV Baunatal hat zuletzt drei Pflichtspielsiege in Serie gefeiert und ist zu Hause mit vier Erfolgen ohne Punktverlust. Mit 19 Zählern rangieren die VW-Städter auf Platz fünf und wollen ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauern. Gegner Walldorf reist allerdings ebenfalls mit drei Siegen in Folge an und stellt aktuell die gefährlichste Offensive der Liga, womit ein offenes und torreiches Spiel zu erwarten ist.

Klappt es diesmal mit dem ersten Sieg?

Weidenhausen ist als Vorletzter mit drei Punkten weiter sieglos und hat bereits 30 Gegentore kassiert, womit sie die schlechteste Defensive der Liga stellen. Gegen Hanau, das zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen sammelte und mit elf Zählern auf Rang 14 liegt, soll endlich der erste Saisondreier gelingen. Hoffnung macht die Rückkehr mehrerer Stammkräfte, die Trainer Dennis Schanze neue Optionen eröffnet.

Sechs-Punkte-Spiel in Lahnau

Der CSC 03 Kassel steht mit acht Punkten auf Platz 15 und will nach der 0:6-Heimniederlage gegen Turabdin-Babylon die Niederlage vergessen machen. Waldgirmes rangiert mit vier Punkten auf dem 16. Tabellenplatz und verlor die letzten sechs Pflichtspiele. Für beide Teams ist das direkte Kellerduell von hoher Bedeutung, da es um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze geht.

Jan GundlachAutor