Weidenhausen sehnt ersten Saisonsieg herbei - CSC im Kellerduell

Parkstadion soll Festung bleiben

Der KSV Baunatal hat zuletzt drei Pflichtspielsiege in Serie gefeiert und ist zu Hause mit vier Erfolgen ohne Punktverlust. Mit 19 Zählern rangieren die VW-Städter auf Platz fünf und wollen ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauern. Gegner Walldorf reist allerdings ebenfalls mit drei Siegen in Folge an und stellt aktuell die gefährlichste Offensive der Liga, womit ein offenes und torreiches Spiel zu erwarten ist.

Klappt es diesmal mit dem ersten Sieg?

Weidenhausen ist als Vorletzter mit drei Punkten weiter sieglos und hat bereits 30 Gegentore kassiert, womit sie die schlechteste Defensive der Liga stellen. Gegen Hanau, das zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen sammelte und mit elf Zählern auf Rang 14 liegt, soll endlich der erste Saisondreier gelingen. Hoffnung macht die Rückkehr mehrerer Stammkräfte, die Trainer Dennis Schanze neue Optionen eröffnet. Sechs-Punkte-Spiel in Lahnau

Heute, 15:30 Uhr SC 1929 Waldgirmes Waldgirmes CSC 03 Kassel CSC 03 KS 15:30 live PUSH