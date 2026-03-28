Weidenhausen reist ohne seinen Topstürmer zum Spitzenreiter Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Den verletzten Adil Ibrovic dürfte der VfL im Gastspiel bei Eintracht Stadtallendorf II besonders schmerzlich vermissen +++ von Redaktion · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

Da der VfL Weidenhausen noch lange auf seinen Toptorjäger verzichten muss, dürfte Trainer Jan Becker (links) am Samstag im Gastspiel in Stadtallendorf wieder mal als Kicker gefordert sein. Nikolai Achenbach empfängt mit der SG Silberg/Eisenhausen am Sonntag Amöneburg. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Der 22. Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga Nord hält für die heimischen Teams erneut anspruchsvolle Aufgaben bereit. Während der VfL Weidenhausen beim Spitzenreiter gefordert ist, trifft die SG Silberg/Eisenhausen zu Hause auf Amöneburg. Die SG Nordkreis reist unter besonderen Vorzeichen nach Großseelheim, und der FC Türk Gücü Breidenbach will bei der FSG Südkreis nachlegen und seine Position im oberen Tabellendrittel weiter festigen. Der Gladenbacher SC empfängt nach seinem Donnerstagsspiel in Dreihausen am Sonntag den RSV Roßdorf.