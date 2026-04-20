Weidenhausen: Personalplanung für kommende Saison schreitet voran

– Foto: Marcel Lorenz

Der SV Adler Weidenhausen hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt und treibt seine Personalplanungen weiter konsequent voran. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit haben bereits zahlreiche Spieler ihre Zusage für ein weiteres Engagement gegeben und sorgen damit für eine wichtige personelle Kontinuität.

Wie der Verein mitteilt, werden Johannes Klotzsch, Finn Kienbach, Niklas Engelhardt, Thomas Hammer, Jannis Beng, Eike Görs, Tonic Binneberg, Tim Ullrich, Christian Steinmetz, Jannik Weingarten, Jonas Gergin, Jan Gerbig, Marius Jung sowie Jan Ullrich auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Adlerträger tragen. Damit bleiben Spieler aus allen Mannschaftsteilen erhalten, was dem Team nicht nur Stabilität verleiht, sondern auch die Grundlage für eine eingespielte und geschlossene Einheit bildet.

Die bisherigen Zusagen schaffen eine verlässliche Basis für die weitere Kaderplanung und geben dem Verein frühzeitig Klarheit im Hinblick auf die kommende Spielzeit.