Weidenhausen jubelt endlich – CSC trotzt dem Spitzenreiter

Ein Wochenende mit gemischten Gefühlen für Nordhessen: Während der SV Weidenhausen im Kellerduell in Lahnau endlich den ersten Sieg der Saison feiert, muss der KSV Baunatal beim FC Gießen trotz dreier Auswärtstore eine bittere Last-Minute-Niederlage hinnehmen. Auf der Kasseler Jahnkampfbahn trotzt der CSC 03 Kassel dem ehemaligen Tabellenführer FC Eddersheim einen verdienten Punkt ab.

Bittere Niederlage

In einem offenen Schlagabtausch musste der Tabellenfünfte aus Baunatal beim punktgleichen FC Gießen spät eine bittere 3:4-Niederlage hinnehmen. Egli Milloshaj traf doppelt (15., 51.) und Serkan Karakoc (38.) erzielte das zwischenzeitliche 2:1, doch Gießen kam durch Duran (36.), Geisler (46.) und Karakas (69.) immer wieder zurück. In der Nachspielzeit sorgte Samir Gegg (90.+2) mit einem Schlenzer ins lange Eck für den Lucky Punch und beendete Baunatals Hoffnung auf einen Punkt. Trotz einer engagierten Leistung steht der KSV damit nach drei ungeschlagenen Spielen mit leeren Händen da. Geht doch!

Der SV Weidenhausen hat am zwölften Spieltag den erlösenden ersten Saisonsieg gefeiert. Beim Tabellensechzehnten Waldgirmes erzielte Henrik Peter in der 20. Minute das Tor des Tages, nachdem er einen Abwehrfehler nutzte und eiskalt vollendete. In einer kampfbetonten zweiten Halbzeit verteidigten die Adler mit großem Einsatz die knappe Führung und hatten in Torwart Lucas Waßmann einen sicheren Rückhalt. Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung groß – Weidenhausen meldet sich im Abstiegskampf zurück. Starker Auftritt der Rothosen