Weidenhausen jagt ersten Heimsieg – hält die Serie im Parkstadion?

Baunatal geht nach dem Pokalerfolg in Stadtallendorf mit Selbstvertrauen ins Heimspiel. Gegen Friedberg wird Baunatal auf eine mannschaftliche Geschlossenheit und eine verbesserte Chancenverwertung setzten müssen. Der KSV will seine Heimstärke untermauern, um weiter in der Spitzengruppe zu bleiben.

Weidenhausen wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg und setzt dabei auf den Heimvorteil in der Pacomarena. Gegner Walldorf reist nach einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Waldgirmes mit Rückenwind an. Für die „Adler“ gilt es, die positiven Ansätze aus dem Pokal zu bestätigen und endlich Zählbares einzufahren.