Weidenhausen jagt ersten Heimsieg – hält die Serie im Parkstadion?

Der 9. Spieltag der Hessenliga bringt für die nordhessischen Klubs richtungsweisende Partien. Der CSC 03 Kassel tritt erneut gegen ein Team aus Hanau an, KSV Baunatal will an das vergangene Hessenpokalspiel anknüpfen und SV Weidenhausen hofft in der Pacomarena auf den ersten Dreier.
Zweites Hanau-Duell in Folge
Im Freitagabendspiel treffen zwei punktgleiche Abstiegskandidaten aufeinander: Hanauer SC empfängt den Aufsteiger aus Kassel. Der CSC will den Schwung aus dem Heimsieg gegen Hanau 93 mitnehmen, während die Gastgeber nach einem Trainerausscheiden dringend Stabilität suchen. Ein Kellerduell, in dem beide Seiten vor allem defensive Kompaktheit als Basis sehen dürften.
Heimserie soll bestehen bleiben
Baunatal geht nach dem Pokalerfolg in Stadtallendorf mit Selbstvertrauen ins Heimspiel. Gegen Friedberg wird Baunatal auf eine mannschaftliche Geschlossenheit und eine verbesserte Chancenverwertung setzten müssen. Der KSV will seine Heimstärke untermauern, um weiter in der Spitzengruppe zu bleiben.
Erster Heimsieg als klares Ziel
Weidenhausen wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg und setzt dabei auf den Heimvorteil in der Pacomarena. Gegner Walldorf reist nach einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Waldgirmes mit Rückenwind an. Für die „Adler“ gilt es, die positiven Ansätze aus dem Pokal zu bestätigen und endlich Zählbares einzufahren.