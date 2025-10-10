 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Marco Biering

Weidenhausen im Kellerduell – CSC gegen Spitzenreiter gefordert

12. Spieltag der Hessenliga

Während der KSV Baunatal beim formstarken FC Gießen auf den dritten Auswärtssieg in Folge hofft, kämpft der SV Weidenhausen in Waldgirmes um wertvolle Punkte im Tabellenkeller. CSC 03 Kassel empfängt Spitzenreiter FC Eddersheim.

Zu Gast beim Absteiger

Die Gäste aus Baunatal reisen als Tabellenvierter nach Mittelhessen und wollen ihre Auswärtsschwäche überwinden. Nach dem 3:3 gegen Walldorf und dem Kreispokal-Halbfinaleinzug unter der Woche steht das Team von Tobias Nebe erneut vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Gießens Offensivkräfte haben bislang 25 Tore erzielt, Baunatal muss vor allem in der Defensive konzentriert agieren.

Kellerduell auf Kunstrasen

Beim direkten Kellerduell stehen beide Teams unter Druck: Waldgirmes mit sieben Punkten, Weidenhausen mit zehn. Die Adlerträger wollen ihre Defensivschwächen abstellen und die Chancen auf den ersten Auswärtssieg wahren. Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit werden für den ersten Sieg diese Saison entscheidend sein.

Mammutaufgabe für die 03er

CSC empfängt den Tabellenführer aus Eddersheim, der nur eine Niederlage in elf Spielen hinnehmen musste. Trotz zahlreicher Ausfälle und Verletzungen wollen die Kassler so lange wie möglich konkurrenzfähig bleiben. Eddersheim stellt mit Halil Yilmaz den treffsichersten Angreifer der Liga, der die Rothosen vor allem in der Defensive auf die Probe stellen wird.

