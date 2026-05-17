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Ligabericht
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Weidenhausen führt und verliert gegen Roßdorf
Teaser KOL NORD: +++ Der VfL unterliegt nach starkem Start Roßdorf mit 1:3 und wird die Saison als Kreisoberliga-Vorletzter beenden. Silberg/Eisenhausen stürmt mit 5:2 gegen Blau-Gelb II auf Rang vier +++
Marburg-Biedenkopf. Weidenhausen wird die Saison als Vorletzter der Fußball-Kreisoberliga Nord abschließen. Der VfL muss nach der 1:3-Heimniederlage gegen Roßdorf hoffen, dass sich sowohl Schröck als auch Wetter in der Gruppenliga halten. Denn dann steigt nur der zurückgezogene TSV Amöneburg direkt ab und Weidenhausen geht in die Relegation. Weiter zittern muss auch die FSG Südkreis, die bei Meister Eintracht Stadtallendorf II 1:2 verlor, während der FV Wehrda dank des 1:0-Derbysiegs gegen den TSV Michelbach auf den derzeit als Relegationsrang ausgewiesenen Platz 13 kletterte. Big Points im Abstiegskampf holte neben dem RSV Roßdorf auch der VfL Neustadt mit seinem 4:1-Coup beim Gladenbacher SC.