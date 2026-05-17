Weidenhausen führt und verliert gegen Roßdorf

Conor Behm, der sich hier im Zweikampf mit dem Roßdorfer Lennert Mann behauptet, schürte mit dem Führungstreffer Weidenhausens Hoffnung auf den benötigten Heimsieg. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Weidenhausen wird die Saison als Vorletzter der Fußball-Kreisoberliga Nord abschließen. Der VfL muss nach der 1:3-Heimniederlage gegen Roßdorf hoffen, dass sich sowohl Schröck als auch Wetter in der Gruppenliga halten. Denn dann steigt nur der zurückgezogene TSV Amöneburg direkt ab und Weidenhausen geht in die Relegation. Weiter zittern muss auch die FSG Südkreis, die bei Meister Eintracht Stadtallendorf II 1:2 verlor, während der FV Wehrda dank des 1:0-Derbysiegs gegen den TSV Michelbach auf den derzeit als Relegationsrang ausgewiesenen Platz 13 kletterte. Big Points im Abstiegskampf holte neben dem RSV Roßdorf auch der VfL Neustadt mit seinem 4:1-Coup beim Gladenbacher SC.