Weidenhausen bleibt im Pech – CSC ohne Chance in Friedberg

Serie fortgesetzt

Der Tabellenachte verpasste gegen Marburg trotz zweimaliger Führung den Sprung ins obere Mittelfeld. Milloshaj traf früh nach Babics starker Vorarbeit (2.) und legte noch vor der Pause ein zweites Mal nach (41.), nachdem Kuhlmann per Elfmeter für Marburg ausgeglichen hatte (20.). Nach dem Seitenwechsel verlor Baunatal zunehmend die Kontrolle, Hendrich erzielte in der 81. Minute das 2:2, bevor die Gäste in Unterzahl (Rot gegen Lehr, 86.) nochmals wackelten. Baunatal drängte in der Schlussphase auf den Sieg, vergab jedoch mehrere klare Chancen und musste sich mit einem Unentschieden begnügen.

Gute Ansätze reichen nicht