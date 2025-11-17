Weidenhausen bleibt im Pech – CSC ohne Chance in Friedberg

Die Hessenliga bot am Wochenende ein kontrastreiches Bild: Während der KSV Baunatal trotz Doppelpack und Überzahl den Dreier gegen Marburg aus der Hand gab, verpasste der SV Weidenhausen nach großem Kampf erneut knapp den ersten Heimsieg. Der CSC 03 Kassel dagegen musste sich auf schwierigem Terrain in Friedberg chancenlos geschlagen geben.
Klare Angelegenheit
Im Duell des Tabellenvierten gegen den Fünfzehnten setzte Friedberg seine beeindruckende Heimserie fort. Noah Michel entschied die Partie mit einem Dreierpack (9., 16., 86.) nahezu im Alleingang, profitierte dabei vom robusten Pressing und den schwierigen Platzbedingungen. Der CSC, der seinen verletzten Torhüter Patkevych zur Pause ersetzen musste, kam erst nach mehreren Wechseln besser ins Spiel, blieb aber offensiv zu harmlos. Für die Kasseler bedeutet die 0:3-Niederlage den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf.
Serie fortgesetzt
Der Tabellenachte verpasste gegen Marburg trotz zweimaliger Führung den Sprung ins obere Mittelfeld. Milloshaj traf früh nach Babics starker Vorarbeit (2.) und legte noch vor der Pause ein zweites Mal nach (41.), nachdem Kuhlmann per Elfmeter für Marburg ausgeglichen hatte (20.). Nach dem Seitenwechsel verlor Baunatal zunehmend die Kontrolle, Hendrich erzielte in der 81. Minute das 2:2, bevor die Gäste in Unterzahl (Rot gegen Lehr, 86.) nochmals wackelten. Baunatal drängte in der Schlussphase auf den Sieg, vergab jedoch mehrere klare Chancen und musste sich mit einem Unentschieden begnügen.
Gute Ansätze reichen nicht
Trotz eines leidenschaftlichen Auftritts gegen den Tabellenzehnten blieb der Tabellen-17. Weidenhausen erneut ohne den ersehnten ersten Heimsieg. Nach frühem Rückstand durch Woiwod (6.) glich Binneberg kurz vor der Pause verdient aus (43.), ehe Peter in der 84. Minute sogar zur Führung traf. Fernwald, nach Gelb-Rot gegen Burger (68.) in Unterzahl, rettete durch einen haltbaren Distanzschuss von Hahn (87.) noch einen Punkt. Weidenhausen überzeugte kämpferisch, verpasste aber in einer Partie mit deutlichem Chancenplus die mögliche Trendwende.