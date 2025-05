Weidenhausen bei Nordkreis gefordert

Marburg-Biedenkopf. VfL Weidenhausen oder SG Nordkreis? Wer wird in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf Meister und steigt damit direkt in die Kreisoberliga Nord auf, wer muss in die Relegation? Auf diese Frage gibt das voraussichtlich vorentscheidende Duell am Sonntag (15 Uhr, in Wollmar) einen eventuell finalen Hinweis. Auch wenn das Meisterrennen zwischen Primus Weidenhausen (in den vergangen drei Jahren jeweils Dritter) und dem Verfolger und Kreisoberliga-Absteiger Nordkreis danach noch nicht gänzlich geklärt ist: VfL-Trainer Harry Preuß und SG-Coach Giovanni Liuzza blicken auf Anfrage der Redaktion auf das Spitzenspiel voraus.