Weidener Transferhammer: Christoph Fenninger kommt

Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel sieht den aktuellen Kader aufgrund der Abgänge von Igli Cami, Kapitän Maurico Göhlert, Hendrik Geiler, Tizian Mittereder und Martin Fillo ausbaufähig. „Natürlich werden wir weiter wach sein. Für die bevorstehende enorm schwere zweite Bayernliga-Saison müssen und werden wir uns in der Qualitätsspitze weiter verstärken. Die genannten Abgänge hinterlassen sportlich eine große Lücke“, unterstreicht der umtriebige Funktionär.

Der gebürtige Traunsteiner hat eine bemerkenswerte sportliche Vita vorzuweisen. Ausgebildet wurde Fenninger beim SV Wacker Burghausen. Über die Stationen FC Ingolstadt, FC Saarbrücken und TSV 1860 Rosenheim landete der kopfballstarke Stürmer wieder bei der SpVgg Bayreuth, bei der er seit drei Spielzeiten in der 3. Liga und der Regionalliga Bayern auf Torejagd ging. In der abgelaufenen Runde erzielte er sieben Tore in 28 Viertliga-Partien. In In Bayern höchster Amateurklasse schoss er in 194 Spielen 48 Tore.Wie kam der Wechsel nach Weiden zustande? Nun, der 30-jährige verlegt ab Mitte des Jahres seinen Hauptwohnsitz in die Max-Reger-Stadt und wird auch sportlich dort sesshaft. Er hat beim Oberpfälzer Bayernligisten für die nächsten zwei Jahre unterschrieben.Nach seinen Beweggründen für den Wechsel zur SpVgg SV Weiden gefragt, antwortet Christoph Fenninger so: „Meine Freundin wird aus beruflichen Gründen nach Weiden versetzt und wir haben uns auch schon eine Wohnung in Weiden genommen, in die wir ab Anfang Juni ziehen werden. Die SpVgg SV ist für mich die ideale Adresse, hochklassigen Amateurfußball und Beruf zu verbinden.“ Sich selbst beschreibt Fenninger als sehr variablen Mittelstürmer, der gerne die Bälle festmacht und seine Mitspieler mit in Szene bringt.